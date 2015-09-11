Впервые за неделю европейские рынки закрылись в минусе

В четверг фондовые рынки Европы показали отрицательное движение — инвесторы опасаются, что мировая экономика недостаточно окрепла, чтобы без потерь пережить повышение ставок в США. По итогам торгов сводный индекс Stoxx Europe 600 упал на 1,22%, британский FTSE 100 - на 1,18%, французский CAC 40 - на 1,46%, германский DAX - на 0,9%, а греческий ASE подрос на 0,87%.

Инвесторы думают, что хорошие отчеты по рынку труда США могут стать решающим аргументом для ФРС в пользу подъема базовой процентной ставки на заседании 16-17 сентября. Уже сейчас вероятность повышения ставки оценивается в 28%. Вчера стало известно, что число обратившихся впервые за пособием по безработице американцев снизилось и составило 275 тыс. - показатель совпал с прогнозами.

"Паника по поводу коллапса китайской экономики и обвала мировых рынков в целом сошла на нет, - считает фондовый менеджер Seven Investment Management Бен Кумар. - Следующий важнейший вопрос заключается в том, достаточно ли сильна мировая экономика для повышения ставки в США".

Хуже всего показали себя вчера акции горнодобывающих компаний из-за падения цен на металлы. Бумаги BHP Billiton упали на 5,9%, Glencore Plc - на 7,8%. Акции британского ритейлера Wm Morrison Supermarkets Plc рухнули на 4% из-за снижения прибыли в первом полугодии. Акции другого ритейлера, Next Plc, подросли на 1,3% благодаря хорошим отчетам.

Бумаги Banco Santander, который получает 28% выручки в Бразилии, подешевели на 3,3%, когда агентство S&P понизило рейтинги Бразилии до "мусорного" уровня.