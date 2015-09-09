Brent растет на оптимизме глобальных рынков, WTI снова в минусе

Цены на нефть выросли в среду, поймав попутный ветер после подъема на основных мировых фондовых рынках. К 10.45 мск Brent с поставкой в октябре стоит $49,58 за баррель.

Сегодняшнее ралли в фондовой Азии вызвало большой оптимизм среди инвесторов: важную роль сыграла и стабилизация китайских бирж, и самый крупный с 2008 года скачок Nikkei. Еженедельный отчет по использованию нефти в Японии показал стабильные потоки спроса.

А вот WTI опять снижается: к 10.48 мск октябрьский фьючерс стоит $45,78 за баррель, что на 0,33% меньше предыдущего закрытия. В США заканчивается летний автомобильный сезон, и потребление топлива снижается.

С июня 2014 года цены на нефть потеряли более 50% на глобальном перенасыщении рынка. Ценовые качели последних недель были вызваны волнением инвесторов за китайскую экономику и турбулентностью на фондовых рынках в сочетании с рекордными максимумами производства.

Сегодняшний рост многие эксперты считают временным отскоком. Производство в России и Мексике не собираются снижать (об этом заявили представители ведущих нефтяных компаний на этой неделе), а ОПЕК мало того, что вывела добычу почти на исторические максимумы, так еще и собирается прирасти новым членом.

Индонезия возобновит свое членство в картеле, и если это случится, то к добыче нефти в ОПЕК добавится еще почти 3%.

Индонезия была единственной азиатской страной ОПЕК в течение почти 50 лет. В 2009 году страна покинула картель, потому что цена на нефть достигла рекордных уровней, а внутренний спрос на нее вырос одновременно со снижением производства. Таким образом, Индонезия вынуждена была стать нетто-импортером углеводородов. Но даже несмотря на это, ОПЕК готова снова принять ее в свои ряды.



