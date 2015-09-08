Cовокупная позиция USD снизилась за неделю на $2,5 млрд.

Аналитики Scotiabank отмечают, что совокупная позиция по USD снизилась на 2,5 млрд. до 24,3 млрд. долларов, что является самым низким уровнем с июля 2014 года. Многие валюты ощутили на себе слабость доллара, однако, в паре с евро остается самая большая короткая позиция на 9,5 млрд. долларов.

Короткая позиция в EUR/USD держится уже долгое время на уровне 9,6 млрд.долларов, что говорит о неопределенности инвесторов относительно будущего пары.

Сокращение позиций в долларе в последний месяц говорит о нежелании инвесторов рисковать перед возможно историческим заседанием ФРС США, где может быть впервые за годы увеличена ставка рефинансирования. Кроме того недавний китайский шок, прокатившийся по рынкам, заставил многих усомниться в способности монетарных властей пойти на рестрикцию во время шторма.

http://www.financialdailytrends.com/#!Cовокупная-позиция-USD-снизилась-за-неделю-на-25-млрд/c13nn/55eee1130cf28ffc7ef419db