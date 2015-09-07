Доллар отыгрывает пятничные потери

В пятницу доллар просел против иены на смешанных данных о занятости в США, которые не привнесли ясности в сроки долгожданного повышения процентных ставок ФРС. USDJPY опускалась до отметки 118,82. Однако сегодня часть потерь отыграна, и к 9.45 мск пара торгуется на уровне 119,28.

EURUSD снизилась к 10.00 мск на 0,14% до отметки 1,1134. На данный момент индекс доллара прибавил 0,08% и находится на отметке 96,34 пункта.

Несмотря на это, многие инвесторы говорят, что доллар все равно остается уязвимым в ближайшие 10 дней. По данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами, спекулянты урезают бычьи ставки по доллару США: 1 сентября их уровень доходил до минимума июля прошлого года.

Nonfarm payrolls показали в пятницу результаты слабее, чем ожидалось (173 000 вместо 220 000 за август). Это наименьший рост за пять месяцев. Однако уровень безработицы упал до почти 7,5-летнего минимума, а рост заработной платы ускорился.

«Проблема в том, что эти цифры достаточно хороши, чтобы начать нормализацию процентной ставки, но их не хватает, чтобы усилить рост для остального мира», — говорит сегодня в своей записке для клиентов Стивен Инглендер, глава глобальных валютных стратегий в Citi.

Эксперты прогнозируют, что интенсивность торгов сегодня может быть сниженной: американские рынки закрыты в честь Дня Труда.







