Марио Драги спасает Европу от дефляции. ЕЦБ расширяет стимулирование

В четверг президент ЕЦБ Марио Драги послал рынкам четкий сигнал к тому, что банк готов расширить свою и без того масштабную программу выкупа облигаций. Риторика «железного Марио» была довольно тревожной.

Призрак дефляции бродит по Европе

По оценкам некоторых экономистов, Европа сейчас примерно на 4 — 5 лет отстает в экономическом развитии от США и Великобритании. Уровень безработицы в еврозоне составляет 11% - это почти вдвое больше, чем в США. Экономика работает ниже своего потенциала, а отсутствие роста инфляции пускает все более глубокие корни. По последним данным, инфляция в едином валютном блоке составила в августе всего 0,2%. Это в десять раз ниже целевого уровня. Перед Европой стоит угроза дефляции — длительного периода падения цен. Это заставляет предприятия и домохозяйства тратить меньше в ожидании более выгодных цен. Таким образом происходит задержка экономического роста.

Прогнозы становятся хуже

Марио Драги рассказал о том, что ЕЦБ снизил прогнозы по инфляции и экономическому росту на 2015, 2016 и 2017 годы. Прогноз по ВВП в 2015 г был снижен с 1,5% до 1,4%; в 2016 — С 1,9% до 1,7%. Прогноз по инфляции: 0,1% вместо 0,3% в 2015; 1,1% вместо 1,5% в 2016. Прогнозы скорректированы после турбулентности в конце августа, и президент ЕЦБ с тревогой говорил о том, что это может быть не последняя коррекция. Господин Драги прямым текстом сказал: «Мы видели ухудшение ситуации в ряде развивающихся стран, и вряд ли эти проблемы быстро решатся. Во-вторых, мы наблюдаем ужесточение финансовых условий по всем направлениям. Мы должны понять, краткосрочная ли это волатильность или новые постоянные условия, к которым нужно адаптироваться».

Китайская проблема

На своей пресс-конференции в четверг господин Драги предупредил, что замедление роста в Китае и других развивающихся экономиках тянет назад и еврозону. ЕЦБ ждет и информации от китайских чиновников, которые должны предоставить более подробную информацию о своих планах по «починке» экономики. Теоретически это должно произойти на этих выходных, когда в Анкаре пройдет встреча министров финансов и руководителей центробанков 20 крупнейших мировых экономик. По словам господина Драги, это будет одной из главных тем встречи, и экономисты ожидают, что ситуация в ближайшие дни прояснится.

«Сделать всё необходимое»

В своей речи президент ЕЦБ снова подчеркнул, что готов сделать всё необходимое для поддержки экономики и борьбы с дефляцией. Программа скупки активов в случае необходимости может быть продлена и после сентября 2016 года. Еще один признак готовности к более серьезному стимулированию — информация о том, что вчера ЕЦБ увеличил долю возможных индивидуальных облигаций, которые ему разрешено приобрести, с 25% до 33%.

Международная обстановка

Всё это усиливает возрастающее расхождение в денежно-кредитных политиках крупнейших мировых центробанков. В тот момент, когда ЕЦБ глубже уходит в смягчение, ФРС США готовится ужесточить свою денежно-кредитную политику. Банк Англии может поднять ставки в начале 2016 года. Всё это не может не повлиять на основные валютные пары. Вчера евро резко упал на 1% сразу же после того, как Драги начал говорить, и сегодня (на момент 9.46 мск) остается на уровне 1,1130 против доллара, а к иене снизился с отметки 134,99 до 133,00.

Центробанки по всему миру сталкиваются с одной и той же проблемой. Темпы инфляции едва превышают нулевой уровень, и уж точно они намного ниже целевого уровня в 2%. Банк Японии, как и ЕЦБ, для борьбы с этим явлением скупает большие объемы активов, в основном гособлигации. Вчера центробанк Швеции тоже дал понять, что готов делать все необходимое для повышения инфляции. Тем не менее, экономики разных стран восстанавливаются с разными скоростями. В США и в чуть меньшей степени в Великобритании восстановился рост и упала безработица. В еврозоне рост остается слабым, в Японии — неравномерным.