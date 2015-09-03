Индексы Азиатско-Тихоокеанского региона двигались разнонаправленно

В четверг азиатские фондовые индексы показали различные тенденции. Торговля была относительно спокойной, по сравнению с нервными аттракционами предыдущих сессий. В Китае закрыты фондовые рынки: здесь празднуют годовщину окончания Второй мировой войны. Китайская торговля откроется только в понедельник.

Эксперты комментируют: «Длинные выходные в Китае успокаивают остальные азиатские площадки. На рынках передышка. Однако нужно помнить, что она лишь временно развеет опасения о состоянии мировой экономики».

Nikkei вырос на 0,5%. Японский индикатор отреагировал на ослабление иены к доллару и на вдохновляющие успехи Уолл-стрит. Свой вклад в приподнятое настроение инвесторов внесла и внутренняя статистика: PMI в сфере услуг вырос до отметки 53,7. Это самый высокий уровень показателя с октября 2013 года. Среди лидеров роста — тяжеловес индекса, Fanuc, с ростом на 1,3% по итогам сессии. Компании, ориентированные на экспорт — Toyota Motor, Nissan Motor и Canon выросли примерно на 2%. Росту капитализации способствовало привлечение крупных заказов на поставку. Акции Toshiba выросла на 2,1%. Однако несмотря на сегодняшние успехи, аналитики сомневаются по поводу долгосрочного укрепления Nikkei. Аналитики рынка говорят, что ключевой фондовый индекс Японии остается очень слабым, с высокой вероятностью дальнейшего усиления рисков.

S&P/ASX 200 снизился на 1,4%. Ключевой австралийский индекс потерял восходящий индекс сразу после утренних торгов. Главным драйвером падения стала компания Myer Holdings, акции которой обвалились на 20,6% после того, как их временно сняли с торгов. Другие ритейлеры, Harvey Norman и JB Hi-Fi потеряли более чем на 4% каждый после слабой статистики по розничным продажам в Австралии за июнь. Дело в том, что потребительские расходы — один из ключевых секторов экономики Зеленого континента, который помогает компенсировать инвестиционный спад в горнодобывающем секторе. Повлияли на биржу еще и потери в банковском секторе: Commonwealth Bank of Australia и National Australia Bank снизились более чем на 2% каждый.