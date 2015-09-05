Почему-то все забыли про азиатский банк AIIB

Этой весной, примерно в апреле месяце, когда в Китае была просто идеальная ситуация, акции росли неизмеримыми темпами, а фондовый рынок достиг просто головокружительных высот, очень активно шли слухи и факты про Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (AIIB). Новости о новом банке и правда стали тогда сенсацией мирового масштаба, но США первыми вдруг возмутились (а может, испугались) и начали крайне активно мешать созданию AIIB, в частности, запрещая Великобритании присоединяться к банку, когда та выразила желание. И мир увидел такой «дипломатический жест».

Однако, катастрофа для американских дипломатов была еще впереди. Посомневавшись некоторое время, Великобритания все-таки рискнула и присоединилась к новому банку. Ну и вслед за ней подтянулись другие ближайшие союзники, ведь они были заинтересованы в перераспределении сил в пользу Китая, а потому с готовностью пренебрегли "советам" Америки.

Неправильный способ борьбы с Китаем выбрал Вашингтон, говорили аналитики. А все началось с того, что США осознали: у них появился новый сильный соперник на арене с многонациональными учреждениями, где в последние десятилетия всегда доминировала Америка.

Прошло всего несколько месяцев, а Китай уже смог собрать 57 стран, готовых присоединиться к новому банку — и те уже подписали соглашение о создании банка в конце августа. Единственные, кто явно оставался в стороне все это время, это США и Япония, они открыто говорят о своем несогласии с банком. Оно и понятно, потому что обе страны доминируют в двух других крупнейших финансовые институтах мира – Международном валютном фонде и Азиатском банке развития. Хотя в Пекине и настаивали, что AIIB не создавался для борьбы с мировой гегемонией доллара и не собирался усиливать роль юаня, именно так его воспринимают во всем мире. И никто не сомневается, что AIIB создан в противовес МВФ и Всемирному банку.

К сожалению, в мировой прессе AIIB отошел на второй план на фоне краха фондового рынка и девальвации юаня. Но даже несмотря на то, что сейчас о банке все забыли, он потихоньку готовится к официальному началу работы. Кроме того, Китай может «переписать неписанные правила мировых финансов», если отменит некоторые условия, которые на Западе считаются необходимыми для финансирования. К примеру, AIIB будет требовать от проектов юридической прозрачности и защиты социальных и экологических интересов, но не будет просить заемщиков о приватизации или дерегуляции бизнеса при выдаче кредитов, сообщают некоторые источники. Банк также постарается избежать критики, которой подвергают конкуренты, предъявляющие необоснованные требования к заемщикам. Скорее всего, AIIB даже будет придерживаться локальных условий в каждой стране, чтобы не оказывать никакого внешнего давления.

Если банк и правда сделает акцент на свободный рынок, это позволит ему добиться отличных перспектив по запуску проектов. К примеру, к экологическим проектам будут дополнительно изыскивать другие источники финансирования, чтобы не губить на корню хорошие идеи требованиями окупить затраты и покрыть расходы.

AIIB даст заемщикам выбор, которого у них никогда не было. Судя по всему, сейчас создается как раз образ такого «идеального» банка, который не будет сильно мучить своих участников и позволит им выбрать такой вариант финансирования, который больше подходит к их особым обстоятельствам. До сих пор МВФ являлся единственным вариантом для стран, которым нужна была финансовая помощь — фактически и выбора-то другого не было, поэтому приходилось принимать его жесткие условия и проводить экономические и фискальные реформы.

С другой стороны, понятен успех AIIB - азиатские страны попросту не доверяют американским и европейским институтам. К примеру, в Азии уверены, что валютный кризис, который начался в 1997 году, неверно истолковали в США и МВФ. И в результате были допущены серьезные ошибки, что привело к ущербу и разрастанию кризиса в отдельных странах.

Справка

Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (AIIB) был создан в октябре 2014 года. Его учредителями выступили Китай и еще 20 стран Азии (Бангладеш, Бруней, Камбоджа, Индия, Казахстан, Кувейт, Лаос, Малайзия, Монголия, Мьянма, Непал, Оман, Пакистан, Филиппины, Катар, Сингапур, Шри-Ланка, Таиланд, Узбекистан и Вьетнам). Весной 2015 года к банку присоединилась Россия, Австралия, Бразилия, Египет, Финляндия, Франция, Германия, Индонезия, Иран, Израиль, Италия, Норвегия, Саудовская Аравия, Южная Африка, Южная Корея, Швеция, Швейцария, Турция и Великобритания. Банк будет выделять деньги на строительство дорог, развитие телекоммуникационной инфраструктуры и другие инфраструктурные реформы в бедных регионах Азии.