Индексы Уолл-стрит подскочили в среду

На последней сессии Уолл-стрит акции крупных предприятий выросли. Инвесторы взвешивали влияние споткнувшейся китайской экономики и турбулентности на предстоящее решение ФРС о сроках повышения процентной ставки. Dow Jones Industrial Average вырос на 1,82%, S&P 500 — на 1,83%, Nasdaq Composite — на 2,46%.

В среду выросли все 10 основных секторов S&P. Хорошо вырос технологический подындекс: на 2,6%. Apple прибавила 4,29%, Microsoft вырос на 3,68%.

Американские инвесторы пережили две очень волатильных недели. S&P 500 в течение августа снизился максимально за последние три года и потерял 8,5% от майских пиков.

Поэтому инвесторы говорят: «То, что мы видели сегодня — вовсе не восстановление. Это продолжение волатильности и нервозности на рынке, неспособность определить генеральное направление движения. В сентябре и октябре мы можем увидеть еще больше волатильности».