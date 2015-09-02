Тяжелая нефть

В канадской провинции Альберта находятся богатейшие залежи битуминозных песков. Именно из них добывают тяжёлую нефть. Компания TransCanada Keystone Pipeline LP начала строительство трубопровода, чтобы обеспечить сырьём нефтеперерабатывающие заводы на юге США. Однако проект вызвал энергичный протест американских экологов и землевладельцев. Ведь такой способ получения энергоносителей отнюдь не безопасен и может привести к экологической катастрофе. О борьбе простых американцев против крупнейшей транснациональной корпорации за сохранение лесов, полей и рек в их первозданной красоте рассказывает фильм...







