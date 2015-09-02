Сможет ли нефть вызвать новую глобальную рецессию?

Многие эксперты верят в то, что цены на нефть продолжат свой драматический спад. Кто выиграет в этом случае, а для кого последствия будут фатальными? Может ли удешевление углеводородов посеять семена следующего кризиса? Гэри Шиллинг, колумнист Bloomberg, рассуждает на эту тему.

Он пишет о том, что очевидные бенефициары падения цены на нефть — страны, ее импортирующие. Это, например, США, где, несмотря на всплеск внутреннего производства, импортом по-прежнему обеспечивается почти 50% потребления нефти. Чистые импортеры — Западная Европа и Азия — тоже выиграют от удешевления углеводородов. Спад котировок определенно идет на пользу Индии и Египту (который потихоньку субсидирует использование внутренних энергетических ресурсов). Однако есть для некоторых этих стран и сложности, которые компенсируют выигрыш: к примеру, тот простой факт, что нефть номинирована в долларах США. Ведь валюты большинства импортеров сейчас снижаются к доллару — это слегка «сглаживает» эффект экономии от удешевления сырья.

Неожиданной удачей для американского потребителя стало сильное падение средней цены на бензин: до $2,47 за галлон с $3,77 в июне 2014 года. Практически нет сомнений в том, что цены упадут еще ниже, когда закончится летний автомобильный сезон.

Большинство прогнозистов считают, что потребители будут тратить то, что сэкономят на бензине и таким образом простимулируют экономику. Но до сих пор почти все неожиданно полученные «профиты» потребители использовали на восстановление семейных активов и снижение долговой нагрузки. Как правило, потребители приумножают свои сбережения при первой же возможности.

У удешевления нефти много и других разнообразных эффектов. К примеру, вслед за ним может последовать дефляция. Уже 10 из 34 ведущих экономик мира год за годом наблюдают снижение потребительских цен. Рост дефляционных ожиданий усугубляется тем, что потребители отказываются покупать товары долгосрочного пользования в ожидании еще более низких цен.

В ответ будут накапливаться избыточные мощности и запасы, дополнительно толкая цены вниз. Когда потребители убедятся в эффективности этого процесса, они продолжат ждать снижения. Рискует образоваться порочный круг. В итоге экономический рост существенно замедлится, если вообще продолжится — мы видим перед глазами пример Японии, которая жила в дефляции в течение двух последних десятилетий.

К числу пострадавших от снижения цен на черное золото, очевидно, отнесутся нефтедобывающие и нефтесервисные компании, особенно те, у кого высокая закредитованность. Сланцевые бурильщики в США уже испытывают проблемы, но все же упорно отказываются покидать бизнес. Одна из причин этого — тот факт, что снижаются также и расходы на бурение скважин. Другая — в том, что цены на нефть по-прежнему выше порога рентабельности нефтяных компаний, и они вынуждены постоянно наращивать добычу, чтобы компенсировать падение доходов.

Постоянно снижаются зарплаты сотрудников американских нефтяных компаний.

Дальнейшее падение нефтяных цен усугубит положение африканских экспортеров — Ганы, Нигерии и Анголы. Бюджет Нигерии на 70% зависит от экспорта нефти. Та же ситуация — и в экономике Венесуэлы. Здесь обвалилась национальная валюта: в прошлом ноябре за 1 доллар давали на черном рынке 103 боливара, сейчас же за него придется отдать 701 боливар. Официальный курс остается сказочным: 6,29 боливаров за доллар США.

Критически зависит от экспорта нефти Россия. Ее импорт и государственные расходы финансируются за счет углеводородов на 50%. Санкции Запада по украинскому вопросу закрыли для российских банков и корпораций большинство возможностей кредитования за рубежом. В итоге обслуживание внешних долгов становится тяжелым бременем. Если прибавить к этим проблемам еще и обвал цен на нефть, то перед нами встает серьезная вероятность дефолта повторения 1998 года. Рубль уже упал к доллару: по сравнению с майским курсом в 46 руб, сейчас доллар стоит 66,74 рубля. Экономика сократилась во втором квартале на 4,6 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

При отсутствии других эффективных источников иностранной валюты Россия, несомненно, будет продолжать производить и экспортировать нефть, даже если цены будут ниже предельных издержек.

Акции в энергетической отрасли уже закладывают слабые цены на нефть. Спекулянты и инвесторы потеряют на них еще больше, если нефть подешевеет до $10 – 20 долларов за баррель, как это предсказывают некоторые известные аналитики.

Фондовые рынки Персидского залива снижаются сейчас и, вероятно, провалятся глубже при дальнейшем удешевлении черного золота. Ведь здесь на рынках доминируют частные инвесторы, которые используют дешевые кредиты и наращивают крупное маржинальное плечо. Саудовская фондовая биржа была самым успешным игроком в регионе в течение 2015 года, отчасти в ожидании открытия для иностранцев в июне. Но даже она до сих пор успела упасть на 10%. Неудивительно, ведь нефть обеспечивает 90% доходов саудовского правительства и 40% ВВП страны.

ФРС США пока откладывает рост краткосрочных процентных ставок до тех пор, пока рынки труда и данные по инфляции не будут удовлетворять ее ожиданиям. Но теперь, судя по всему, этот шаг будет сделан до конца 2015 года. И вот тогда мы будем наблюдать такое сочетание сил: рост ставки ФРС, спад в Китае, обвал цен на сырьевые товары и дефляция в большинстве развитых стран.

Каждый из этих факторов поодиночке способен устроить массу неприятностей глобальным рынкам. Их совместное «выступление» может вызвать крупный шок, который уже в следующем году обеспечит глобальный спад мировой экономики.