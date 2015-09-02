Нефть снова дешевеет

Цена на нефть продолжила снижаться в среду. Неожиданное ралли начала текущей недели не смогло придать черному золоту импульс к дальнейшему росту. К 11.05 Brent с поставкой в октябре стоит $48,55, потеряв уже более 2%. WTI торгуется по $44,31 за баррель, это потеря 2,43%.

Свежими факторами нефтяного снижения стали оценка запасов сырой нефти в США от Американского Института Нефти, которые оказались выше, чем ожидалось ранее, и ослабление обрабатывающей промышленности. Соответствующие данные вышли во время вчерашней сессии — и это многое решило.

Нестабильность и «американские горки» поражают воображение: на прошлой неделе цена упала до самого низкого уровня за 6,5 лет. Затем она резко подскочила на 25% (самый крупный трехдневный прирост с 1990 года). Сейчас котировки опять снижаются.

Большая волатильность, по словам экспертов, может продолжаться. Она вызвана сразу несколькими факторами только по нефти, а ведь к ним сейчас добавляется еще и общая сильная нестабильность на мировых рынках.

Чуть позже сегодня будут опубликованы официальные данные по запасам от Управления Энергетической Информации США. Их с нетерпением ждут участники нефтяного рынка. Если и они покажут неожиданный рост, то нас ждет дальнейшая турбулентность и падение нефтяных котировок.