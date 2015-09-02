Индексы Уолл-стрит потеряли почти по 3%

Вчера, после короткого отдыха, на Уолл-стрит снова вернулась суматоха. Новый виток проблем столкнул «большую тройку» вниз почти на 3%. Снова возникла опасность долгосрочной распродажи на американском рынке.

S&P 500 ушел вниз на 2,96%; Dow Jones потерял 2,84%; Nasdaq похудел на 2,94%.

Сейчас S&P 500 на 10% ниже своих майских пиков.

Вышла статистика о том, что темпы роста в производственном секторе США замедлились в прошлом месяце до самого низкого уровня более чем за два года. Нервозность рынка усиливает еще и вчерашнее заявление главы МВФ Кристин Лагард о замедлении мировой экономики. Плюс ко всему, в августе производственный сектор Китая сократился самыми быстрыми темпами за последние три года. Всё это способствует распространению медвежьих настроений среди инвесторов.

Нефть не смогла удержать свою тенденцию к росту, поэтому на 3,7% упал энергетический подындекс S&P 500. К примеру, Exxon Mobil потеряла 4,19% капитализации.

На 3,5% провалился финансовый подсектор: Citigroup упал на 4,75%.