Торги на американских фондовых рынках стартовали в минусе

Во вторник вечером через час после открытия торгов фондовые индексы США демонстрируют отрицательное движение. Индикаторы падают на слабых отчетах из Китая и после заявления главы МВФ Кристин Лагард об ухудшении перспектив мировой экономики.

"Проблема в том, что хотя Китай и является катализатором спада, ряд фундаментальных для рынка акций США факторов также ухудшился, - говорит аналитик по фондовым рынкам Miller Tabak & Co. в Нью-Йорке Мэтт Мэли. - Доходы многих компаний пострадали во втором квартале от ослабления экономики КНР, и ситуация здесь лишь ухудшается. Инвесторы теряют уверенность, поскольку видят проблемы не только на рынке акций, но и в экономике".

Кристин Лагард заявила сегодня, что перспективы развития мировой экономики стали хуже по сравнению с июльским прогнозом фонда. "Трейдеры, возможно, придают слишком большое значение китайским данным, однако состояние рынков довольно неблагоприятное, и при этом мы получаем новые негативные сигналы", - сказал главный инвестиционный директор R&A Research & Asset Management AG в Цюрихе Отто Вазер. По его словам, данные являются предупредительным сигналом для Федеральной резервной системы, которая проведет очередное заседание 16-17 сентября.

К 17:27 мск индекс Dow Jones Industrial Average упал на 2,03%, Standard & Poor's 500 уменьшился на 1,96%, а Nasdaq Composite упал на 1,74%.