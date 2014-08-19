ВАЖНО: Центробанк отпускает рубль

Центробанк продолжает снижать влияние на курс рубля, тем самым пытаясь побороть инфляцию. ЦБ рассчитывает сдержать рост потребительских цен в пределах 6–6,5% к концу текущего года. Впрочем продуктовые санкции против США и ЕС могут не позволить ЦБ уложиться в заложенные рамки инфляции, отмечают экономисты. Центробанк России объявил об изменении курсовой политики с 18 августа. Регулятор расширил интервал допустимых значений рублевой стоимости бивалютной корзины с 7 до 9 руб. Границы валютного коридора корзины определены в интервале 35,4–44,4 руб. Параллельно ЦБ сократил величину накопленных интервенций, приводящих к сдвигу границ коридора на 5 коп., с $1 млрд до $350 млн.

Изменения осуществляются в рамках перехода к режиму таргетирования инфляции, отмечается в сообщении регулятора. ЦБ, напомним, намерен перейти к так называемому плавающему валютному курсу до конца этого года.

Регулятор обещает избежать резких скачков стоимости валюты. «В настоящее время стоимость бивалютной корзины находится в нейтральном диапазоне плавающего операционного интервала, в котором не совершаются интервенции, направленные на сглаживание волатильности, принятое решение не окажет значимого влияния на текущую динамику курса рубля», — говорится в сообщении.

Корректировка границ операционного интервала осуществляется автоматически при достижении накопленным объемом операций Банка России установленной величины. В период с 10 декабря 2013 года по 2 марта 2014 года параметры сдвига границ операционного интервала установлены таким образом, что при достижении накопленным объемом покупки (продажи) Банком России иностранной валюты $350 млн происходит автоматический сдвиг границ на 5 коп. вниз (вверх). С 3 марта 2014 года в связи с ростом волатильности на внутреннем валютном рынке для ограничения колебаний курса рубля указанная величина накопленных интервенций Банка России была временно повышена до $1,5 млрд. С 17 июня значение данной величины было снижено до $1 млрд.

Принятые Центробанком меры в первую очередь направлены на борьбу с инфляцией, говорят экономисты. «Как правило, когда мы видим такой кейс по внедрению большей гибкости валютного курса, это во многом ориентируется на снижение инфляции, — говорит «Газете.Ru» главный экономист Deutsche Bank в России Ярослав Лисоволик — И в условиях, когда у нас в последнее время резко усилилось инфляционной давление, такие меры предназначены для того, чтобы усилить крен в политике ЦБ на борьбу с инфляцией. Дополнительно большая гибкость валютного курса повысит и эффективность ключевой ставки в борьбе с инфляционными процессами».

В конце июля Центробанк России повысил ключевую ставку (ставка недельного РЕПО, главный канал предоставления ликвидности банкам) на 0,5 п.п., с 7,5 до 8% годовых. Причиной повышения ставки стали возникшие инфляционные риски. ЦБ считает, что усиление инфляционных рисков приведет к сохранению инфляционных ожиданий на повышенном уровне, что создаст угрозу превышения целевого уровня инфляции в ближайшие годы. Кроме того, регулятор считает, что позволит добиться сдерживания роста потребительских цен — до 6–6,5% к концу текущего года.

Впрочем, введенное эмбарго на поставку европейских и американских продуктов может сорвать все планы ЦБ удержать инфляцию в диапазоне 6,5–7%, отмечают аналитики.

Так, аналитики «ВТБ капитала» отмечают, что запреты Россельхознадзора и Роспотребнадзора на импорт продовольственных товаров помешают снижению инфляции. Уже принятые меры добавят инфляции порядка 1,5 процентного пункта, подсчитали в «ВТБ капитале», реализация заявленных, но пока не принятых запретов — еще 1 п. п. В итоге инфляция в 2014 г. может составить 7,5%, т. е. остаться на уровне июля и превысить ориентир ЦБ: треть этого роста цен обеспечат запреты на импорт.