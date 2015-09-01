Торги на Московской бирже были приостановлены почти на час

Сегодня днем Московская биржа объявила, что в 14:59 мск были приостановлены торги в основном секторе фондового рынка. Почти через час, в 15:55 мск торги возобновились, а торговая система была доступна для снятия выставленных ранее заявок уже в 15:35 мск. Подробности о причинах приостановки работы биржа пока не сообщает.



Подобные остановки работы на Московской бирже - не впервые. Недавно, 12 августа, на площадке почти на полчаса приостановились торги на срочном рынке. Тогда сообщалось, что причиной нештатной ситуации могла стать некорректная работа телекоммуникационного оборудования, что привело к проблемам с получением рыночных данных клиентами. До этого проблемы были в январе, когда Московская биржа почти на 50 минут останавливала торги также на срочном рынке. Причиной сбоя тогда стала техническая ошибка, которую нашли во время промежуточной клиринговой сессии.

В июле прошлого года биржа два часа не работала в секторе «Основной», тогда проблема была в рассинхронизации работы программного обеспечения между основным ядром, где происходят сделки, и серверами доступа, через которые подключаются брокеры. Еще раньше, 11 июня прошлого года, ошибка в программном коде, возникшая в блоке обработки данных, вызвала отключение одного из серверов доступа. Тогда друг за другом стали отключаться остальные серверы, и из-за этого многие брокеры просто перестали видеть происходящее на бирже — торги также пришлось приостановить на час.

Сейчас торги на Московской бирже восстановлены, работа идет в штатном режиме.