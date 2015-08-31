Российский рубль вновь идет вниз вслед за нефтяными котировками

В первой половине дня курс рубля к доллару и евро значительно снизился — российская нацвалюта идет вниз по стопам дешевеющей нефти. Аналитики начали говорить, что попытка нефти закрепиться в цене выше уровня в $50 за баррель Brent не удалась, а котировки упали уже ниже $49. Тем временем, курсы евро и доллара поднялись примерно на 2 руб. к уровню предыдущего закрытия.

Так, к 12:38 мск пара USD/RUB торговалась на уровне 67,233 (+2,86%), а пара EUR/RUB — на уровне 75,36 (+3,38%). Котировки Brent тем временем упали до отметки $48,7 за баррель (-2,7%).

На прошлой неделе отскок вверх рынка нефти (когда стоимость Brent поднялась резко с уровней около $42 до $50 за баррель) обусловил падение курса доллара с отметки 71 руб. до 64,5 руб. Но эта коррекция, как мы видели, завершилась, и уже в пятницу цена нефти опустилась ниже $50 за баррель Brent, а сегодня снижение продолжилось.

Аналитик банка «Зенит» Владимир Евстифеев считает, что эта неделя вряд ли принесет поддержку рублю: "Стабилизация на мировых площадках провоцирует рост вероятности повышения базовой процентной ставки ФРС США уже в сентябре, что может оказать давление на активы развивающихся рынков". Похоже, что Brent имеет хорошие шансы закрепиться в диапазоне $45-55 за баррель, уверены аналитики, так как поводов для активного роста цены пока не хватает.