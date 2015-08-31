Мир готов к росту ставки ФРС

Представители крупнейших центробанков намекают своим американским коллегам, что мир готов к повышению процентной ставки ФРС, и что они предпочли бы, чтоб регулятор сделал давно анонсированный шаг без дальнейших церемоний. Эта мысль явно звучала на конференции в Джексон-Хоул, которая прошла 27 — 29 сентября.

Представители ФРС в своих пленарных выступлениях и в кулуарах по-прежнему не дали определенности по поводу сроков роста ставки. А вот их коллеги высказывались довольно определенно. К примеру, руководитель мексиканского регулятора, Агустин Карстенс, говорит, что повышение ставок у соседа — это обнадеживающий признак экономического здоровья. «Если ФРС ужесточит монетарную политику, это в первую очередь будет означать, что экономика восстанавливается, а безработица падает. Для нас это была бы хорошая новость», — сказал Карстенс в интервью агентству Reuters. Его мнение разделяют многие коллеги из развивающихся стран.

Понятно, что окончание длительного периода низких ставок в США вызовет волну потенциально болезненных корректировок на развивающихся рынках: удорожание кредитов, отток капиталов, изменения в относительных ценах торгуемых товаров. Однако все эти трудности перевешивает одно главное преимущество: конец неопределенности на финансовых рынках.

Есть и противники подъема ставки — например, Народный Банк Китая и МВФ. Международный Валютный Фонд призвал ФРС подождать, пока мировая экономика не встанет на более прочную основу.

Однако даже записные критики ФРС признали на конференции в Джексон-Хоул, что время подходит. Руководитель Резервного банка Индии, Рагурама Раян, сказал: «Это долгожданное событие. Все знают, что это должно произойти, но все хотят определенности, когда же именно это произойдет». Ему вторят коллеги из Индонезии и Южной Кореи. Рост ставки снимет одну из самых больших неопределенностей нашего времени и будет означать, что восстановление экономики США — устойчивый процесс.