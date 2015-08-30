Инвесторы сбрасывают акции рекордными темпами

Пожалуй, самым популярным словом этой недели у инвесторов стало слово «продать». А Credit Suisse вообще не стесняется и характеризует прошедшую неделю как "восстание инвесторов". Обычно, когда инвесторы паникуют по поводу падения цен на акции, они продают их и покупают облигации, которые рассматриваются как более безопасные активы. Но этого не произошло. Инвесторы бегут не только из акций, они выходят также и из облигаций, а также продают товары и бумаги международных фондов. Июль и август стали периодом, когда розничные инвесторы вывели самые огромные объемы денег из акций и облигаций, почти как в конце 2008 года. Дикие колебания на фондовых рынках только усугубили ситуацию.

Только на этой неделе инвесторы вывели почти $30 млрд из фондов акций. Это крупнейший отток за неделю, считают аналитики Bank of America Merrill Lynch. "Индекс страха и жадности" от CNN-Money демонстрирует сейчас уровень "экстремального страха" на рынке.

Продажи были особенно сильными во вторник - на следующий день после драматического обвала на 1000 пунктов индекса Dow Jones. В то время как общей тенденцией среди розничных инвесторов является выход из активов и срочная продажа акций, некоторые все-таки бросают вызов страху и ищут поводы для сделок. И, кстати, некоторые сделали неплохие результаты как раз на падении Dow на этой неделе.