Фондовые рынки Европы закрылись в зеленой зоне, отыграв недельное падение

Вчера по итогам торговой сессии фондовые индексы Западной Европы резко подросли и полностью компенсировали падение с начала недели. Так, в четверг сводный индекс Stoxx Europe 600 поднялся на 3,46%, британский FTSE 100 - на 3,56%, французский CAC 40 - на 3,49%, германский DAX - на 3,18%, греческий ASE — на 0,69%.

Позитивные новости из США поддержали многие акции - рост ВВП США во втором квартале оказался лучше, чем прогнозировали. По предварительным данным, экономика страны выросла на 3,7%, тогда как аналитики ожидали менее существенного роста - на 3,2%.

Лучше всего чувствовали себя вчера компании сырьевого сектора на фоне растущих цен на нефть: акции Anglo American и BHP Billiton подорожали на 9%, Glencore - на 4,6%, Rio Tinto - на 6,7%.

Акции ирландской строительной группы CRH Plc выросли на 5,8%, когда компания договорилась о покупке американской C.R. Laurence Co. за $1,3 млрд. Бумаги французского конгломерата Bouygues SA подорожали 5% после повышения прогноза прибыли. Крупнейший в Германии поставщик медицинских товаров Fresenius SE увеличил капитализацию на 6,6% после увеличения дивидендов минимум на 20%.

Акции французского производителя алкоголя Pernod Ricard SA упали на 1,5%, потому что компания не оправдала ожиданий рынка. Капитализация компании Gemalto NV, которая разрабатывает технологии цифровой безопасности, рухнула на 12% из-за слабой квартальной отчетности.