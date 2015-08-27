Иена и евро снижаются к доллару, внимание — на Джексон-Хоул

В четверг иена падает против доллара: рост китайского фондового рынка снизил спрос на японскую валюту, которая во время обвала служила безопасным убежищем для инвесторов. К 10.48 USDJPYвыросла до отметки 120,28.

Недавняя турбулентность на валютных и фондовых рынках повысила спрос на евро, франк и иену — эти три валюты пользовались популярностью в торгах carry trade. Поэтому сейчас, когда рынки успокаиваются, валюты-убежища могут снова уйти вниз.

Однако вчера влиятельный чиновник ФРС, Уильям Дадли, заявил в своем выступлении, что перспективы роста ставки в сентябре снижаются. Это не дает доллару укрепиться слишком сильно. В итоге сегодня EURUSD торгуется в довольно узком диапазоне. К 10.55 мск пара торгуется на уровне 1 1308: она снизилась после вчерашних пиков. GBPUSD на спокойных торгах то растет, то снижается. Сейчас она находится на отметке 1,5476.

В ближайшей перспективе внимание инвесторов сконцентрировано на ежегодной конференции в Джексон-Хоуле, где соберутся представители ведущих центробанков мира. Она будет проходить на ближайших выходных.

Аналитики предполагают, что центробанки будут рассматривать как основную проблему современного финансового рынка не развитые страны, а государства с развивающейся экономикой.

Индекс доллара вырос до отметки в 95,31 пунктов, оправившись от минимума 24 августа в 92,21 пункта.