Действия Банка Китая замедлили падение на азиатских фондовых рынках

Сегодня фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона продемонстрировали разнонаправленную динамику. Падение китайского рынка замедлилось, отчасти благодаря тому, что вчера Народный Банк Китая в пятый раз с ноября 2014 года снизил процентные ставки и смягчил требования к коммерческим банкам.

Тем не менее, многие аналитики считают, что для поддержки экономики и фондового рынка Китая необходимы более агрессивные действия. «Очевидно, что сокращение процентной ставки и снижение требований к коммерческим банкам полезно, но это всё началось слишком поздно, поэтому настроения инвесторов уже успели привести к резкому оттоку капитала, сокращению капитальной базы в стране. Денег в систему вводится меньше, чем того ожидали рынки».

Shanghai Composite испытал сегодня большую волатильность, и буквально за последние 10 минут торгов опустился в красную зону и закончил день в минусе на 1,3%. Розничные инвесторы вели себя очень нервно, и сначала продавали, потом покупали, потом снова продавали — в итоге индекс опять снизился, но уже не так сильно, как в предыдущие два дня.

Hang Seng снизился на 0,8%. В центре внимания на китайских фондовых биржах были CITIC Securities (минус 3,3% в Гонконге, минус 2,7% в Шанхае) и Haitong Securities (минус 0,9% в Шанхае и 1,1% в Гонконге). Крупнейшие брокерские дома страны попали под расследование регулирующих органов.

Nikkei подскочил на 3,2%. Японский индекс подскочил в конце торговой сессии, прервав таким образом шестидневный период снижения. На Токийской бирже тоже наблюдалась экстремальная волатильность. Героями дня в Японии были экспортеры. Panasonic возглавил парад лидеров, производитель электроники вырос на 6,3%. Nissan и Suzuki Motor прибавили по 5% каждый. А вот компании, имеющие тесные торговые связи с Китаем, остаются в минусе. Производитель строительной техники Komatsu подешевел на 1,9%.

S&P/ASX 200 прибавил 0,7%. Здесь тоже сессия прошла неровно. В начале дня индекс падал, но под конец сессии выросли кредиторы и ресурсные компании. Australia and New Zealand Banking прибавил 0,3%; Westpac вырос на 1%. BHP Billiton увеличил капитализацию на 2,6%.

Kospi вырос на 2,6%. Похоже, для южнокорейского индекса наступила светлая полоса. Инвесторы здесь очень оптимистично отнеслись к новым мерам смягчения в Китае (самом крупном торговом партнере страны). Hyundai Motor и Kia Motors продолжили получать большие заказы на автомобили и прибавили 1,7% и 2,6% соответственно. Компания LG Electronics увеличила капитализацию на 6,4%.



