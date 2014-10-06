Прогноз по рынкам на неделю 6 — 10 октября

С точки зрения публикации макростатистики неделя будет не очень интересная.



Однако в пятницу фондовым индексам трех основных регионов был дан очень неплохой старт. В американской статистике на прошлой неделе преобладали позитивные отчеты, однако там тоже не всё идеально ровно. Поэтому есть вероятность, что ФРС не станет экстренно повышать процентную ставку: предыдущая риторика Джанет Йеллен ясно давала понять, что для ужесточения монетарной политики нужно сначала надежно и плотно встать на ноги, чтобы ничем не рисковать. 8 октября будет опубликован последний протокол заседания ФРС, и если в нем будут найдены признаки недостаточной агрессии, то индексы США могут развернуться и снова начать движение вверх.



Dow Jones может пробить уровень 16957 и продолжить свой рост с первичной целью на 17130 и еще выше к 17275. Сигналом к покупке Nasdaq станет закрытие котировок выше уровня 4019,60. Немецкий DAX уже начал расти, и вполне возможно, что вернется к отметке 9490,00. 9 октября в США выступит Марио Драги, и в зависимости от того, что он скажет в своей речи относительно перспектив стимулирования экономики, будет двигаться DAX.

Что касается отдельных акций, то стоит обратить внимание на Apple Pay. Это очень перспективный сервис, который имеет шансы продвинуть акции Apple еще дальше по «котировочной» лестнице.

На товарно-сырьевом рынке всё грустно. Золото падает под давлением сильного доллара. Сейчас оно торгуется ниже 1200 долларов за тройскую унцию, и его первичная цель рассматривается многими аналитиками как 1180,22 0 1114,51. Подрасти оно, теоретически, тоже может, но единственный драйвер к этом на текущей неделе — рост геополитических рисков (Ближний Восток и Украина).

Нефть остается под давлением. И Brent, и WTI выглядят крайне неубедительно. ОПЕК продолжает согласовывать квоты на добычу нефти, а добыча увеличивается несоразмерно спросу. Спрос продолжает падать: замедлились и европейская, и китайская экономики, и на этом фоне увеличение предложения автоматически будет приводить к снижению цен. Для нефти марки BRENТ сейчас уровень поддержки — 90 долларов за баррель. Если он не будет пробит, то вполне возможно возвращение на уровень 943доллара, но это будет всего лишь техническим отскоком.

Что же касается рынка валют, то на этой неделе будет довольно интересно. Регуляторы Австралии, Великобритании и Японии анонсируют свои дальнейшие действия по денежно-кредитной политике в течение предстоящей недели. Поэтому какие-либо движения определенно будут связаны с парами AUD/USD, GBP/USD и USD/JPY.

USD/JPY может отправиться выше 110,00, если Банк Японии даст хотя бы малейший повод подозревать о сроках запуска новой серии стимулирующих мер.