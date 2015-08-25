Эксперты советуют не паниковать из-за падения рынков. И вот почему

Фондовые рынки по всему миру в понедельник отметили резкое снижение. Это ужасно. Но прежде, чем вы поднимете панику, давайте рассмотрим это событие в перспективе. Это вряд ли худший день для акций. Этот откат также происходит после шести лет безумного роста фондового рынка. Эксперты опровергают мнение, что происходящее сейчас — ужасно по сравнению с прошлыми падениями. Но обо всем по порядку.



1. Это было худшее падение для акций с октября 2008 года. Индекс Dow Jones упал более чем на 1000 пунктов в начале торгов. Такого никогда не случалось раньше. Америка не падала так сильно с октября 2008 года, когда финансовый кризис был в полном разгаре, а люди были обеспокоены разрушением банков, особенно Lehman Brothers. Индекс Dow в итоге завершил день снижением лишь на 588 пунктов - худшие потери за один торговый день с августа 2011 года.

2. Вчерашний день был не настолько плохим по сравнению с "черным понедельником" 1987 года. Да, было много паники, но индекс Dow упал на целых 22,6% 19 октября 1987 года. А вчера — максимум на 6,16%. Если бы это был истинный "черный понедельник", как тот, что произошел в 1987 году, индекс Dow Jones упал бы на 3700 пунктов.

3. Акции подорожали на 200% с момента финансового кризиса. Акции шли не только вверх, и все мы знаем, что эти «американские гонки» заставляли сильно переживать многих в последние годы. Акции росли и этот бычий рынок начался в марте 2009 года, за все это время S&P 500 поднялся примерно на 220%. А падение за последние несколько дней «выхватило» всего лишь 11% из этих достижений.

4. Да, фондовый рынок сейчас только вошел в коррекцию. Инвесторы любят бросаться всякими терминами — коррекция, медвежий рынок, авария. Техническое определение коррекции — это 10%-ное снижение от недавнего пика. В настоящее время индексы Dow, S&P 500 и Nasdaq — "большая американская тройка" - все в режиме коррекции. Они достигли своего пика весной и потеряли более 10% с тех пор. Многие эксперты говорят, что в Америке актуальна коррекция. Она, если хотите, естественна - вроде как необходимость иногда нажимать на тормоза во время езды на велосипеде или автомобиле.

5. Нефть ниже $40 и это пугает инвесторов. Да, американские водители любят дешевый газ, но инвесторы очень нервничают, когда цены на нефть падают слишком низко. В пятницу WTI упала ниже $40 впервые после Великой рецессии. Энергия все еще составляет значительную часть экономики и фондового рынка США. Когда цены на нефть скользят вниз, это значит, что многие компании не смогут сделать больше денег. Это больно ударяет по компаниям и странам, которые в большой степени зависят от экспорта нефти.

6. Китай имеет проблему: его экономика не растет на 7%. Настоящая паника на фондовом рынке началась на прошлой неделе, когда Китай сделал «сюрприз» девальвацией своей валюты. Все знали, что экономика Китая замедляется, но девальвация была тем самым красным флагом, что правительство Китая очень обеспокоено состоянием экономики, а замедление роста может быть гораздо хуже, что мы себе представляли. А в связи с тем, что китайская экономика - вторая по величине в ​​мире, инвесторы опасаются, что запинающийся Китай может потянуть вниз многие другие мировые экономики.

7. Америка не в "медвежьем рынке." Медвежий рынок — это когда фондовый рынок падает более чем на 20%. Это при очень плохом сценарии. Но пока, даже с потерями понедельника и прошлой недели, рынки не дошли до отметки 20% - индекс Dow Jones упал только на 13%.

8. Китай разрушается, но не США. Многие любят говорить об «аварии» на фондовом рынке. Но даже там техническое определение аварии не подходит, но люди все равно используют этот термин, когда видят массивное падение в течение нескольких дней. На данный момент справедливо называть аварией только ситуацию в Китае, где видны крупные распродажи. Китай упал на 40% от своего пика, а вот американский рынок ушел вниз только чуть больше чем на 10%.