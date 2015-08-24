Доллар упал до семимесячного минимума против евро

Доллар снижается против корзины из шести основных мировых валют. Индекс доллара за сегодняшний день потерял 1,37% и сейчас составляет 93,53 пункта, это минимальное значение за последние три месяца. Евро растет к американцу: EURUSD к 18.06 мск находится на отметке 1,1572, это максимум с 11 января 2015 года. Иена пользуется сегодня большой популярностью в качестве валюты-убежища, поэтому доллар теряет к ней уже 3%: USDJPY к 18.12 мск торгуется на 118,33. Вырос к доллару и фунт стерлингов: +0,29% до отметки 1,5738.

Сегодня на глобальных рынках царит настоящая паника, и трейдеры поддаются этому настроению. Кроме того, потеря импульса мировой экономикой заставляет думать о том, что ФРС с большой вероятностью отложит рост ставки. Еще в начале пятницы эксперты рынка оценивали вероятность подъема в сентябре в 45%, то сегодня она едва превышает 20%. Это дополнительно давит на доллар. Аналитики комментируют, что рынок сегодня действительно нервный, панический и руководствующийся эмоциями в большей степени, нежели рациональными соображениями.

Тем временем евро укрепляется: с начала августа он прибавил порядка 5,6%. Единая валюта вошла в тройку «везунчиков» среди 10 развитых валют по итогам прошлой недели. Компанию ей составили привычные «убежища»: швейцарский франк и иена.

Российский рубль обвалился сегодня до многомесячных минимумов: к 18.24 мск USDRUB находится на отметке 70,896; EURRUB — на 82,384. Поддержки российской валюте в в ближайшей перспективе не видно, она повторяет движение нефти, а нефть критическими темпами идет вниз.