Календарь важных событий и макростатистики на неделю с 24 по 28 августа

Последняя торговая неделя лета началась со всеобщего обвала фондовых и сырьевых рынков. События в Азии напоминают кризис конца 1990-х годов, в Китае разыгрывается так называемый идеальный шторм, фондовые индексы США и Европы вступили в фазу коррекции, цены на нефть ниже 45 долларов — словом, понедельник начался с очень тонизирующих событий.

Сегодня, в понедельник, в 22.55 мск в США с речью выступит член FOMC Деннис Локхарт, однако большинство экспертов говорят, что перспектива роста ставки ФРС в сентябре становится все более размытой и туманной. Поэтому высказывания Локхарта вряд ли повлияют на валютные и фондовые курсы: в фокусе внимания по-прежнему остается шокирующая Азия.

Во вторник, 25 августа, в Европе выйдет ряд важных цифр, и в первую очередь инвесторы ждут ВВП Германии за второй квартал. Если рост будет соответствовать ожиданиям рынков или будет выше них, есть слабая надежда на то, что падение фондовых рынков еврозоны замедлится. И еще две важных цифры выйдут в Германии — индекс деловых ожиданий и индекс делового климата IFO. Оба этих индекса покажут, насколько оптимистично настроен бизнес в стране-локомотиве экономики еврозоны, а значит, тоже способны повлиять на фондовые и финансовые рынки региона.

В ЮАР опубликуют объем производства золота за июнь. Теоретически, это может слегка повлиять на мировой рынок драгоценных металлов.

В США выйдет важная статистика: композитный PMI и PMI в сфере услуг, индекс доверия потребителей и количество продаж нового жилья в июле. Все эти данные покажут интенсивность восстановления экономики США и теоретически могут повлиять на курс доллара.

Американский институт нефти (API) опубликует свои данные по недельным запасам сырой нефти.

В среду, 26 августа, крупный блок статистики выйдет в Новой Зеландии. Инвесторов, торгующих киви, заинтересуют цифры по экспорту, импорту и сальдо торгового баланса за июль. В Австралии с речью выступит управляющий Резервным Банком Австралии, Гленн Стивенс. Его риторика может повлиять на биржевой курс австралийского доллара — от РБА ждут дальнейших шагов по смягчению монетарной политики.

В Европе будет относительно спокойно. Из важных событий здесь только публикация статистики по одобренным ипотечным кредитам в Британии.

В США выйдет крупный блок статистики по ипотечным кредитам. Но больше всего в среду инвесторов будут интересовать три важнейших события. Во-первых, это публикация цифр по базовым заказам на товары длительного пользования в июле. Во-вторых, речь члена FOMC, господина Дадли. И, в-третьих, официальная статистика по запасам нефти в США.

Четверг, 27 августа, начнется в Азии с публикации объема покупок иностранных облигаций в Японии и иностранных инвестиций в японские акции. Это послужит своеобразной диагностикой интенсивности торговой деятельности в стране в течение последнего времени.

Затем внимание инвесторов переместится в Старый Свет. Здесь в Великобритании выйдет индекс цен на жилье от Nationwide. Если он вырос, то попутно может вырасти и перспектива подъема ставок Банком Англии в течение 2016 года.

В Германии опубликуют индекс цен на импорт, во Франции — индекс деловой активности, в Испании обнародуют окончательные расчеты ВВП за второй квартал. Ожидается, что испанская экономика выросла на 3,1% в годовом выражении.

Тем, кто следит за российским рынком, будет интересно ознакомиться с объемом долларовых международных резервов Центробанка.

В США опубликуют ВВП за второй квартал и число первичных заявок на получение пособий по безработице. Рынок труда, по словам Джанет Йеллен, — один из ключевых (наряду с инфляцией) факторов, которые определяют сроки роста ставки ФРС. Регулятор должен иметь доказательства устойчивого роста экономики, поэтому и цифра ВВП тоже важна сейчас как никогда. По прогнозам, ВВП вырос во втором квартале на 3,2%.

Об инфляции дополнительную информацию раскроет цифра реальных потребительских расходов, которая тоже будет опубликована в четверг.

В пятницу, 28 августа, нас ждет очень насыщенный день. Во-первых, наконец-то что-то будет происходить в Азии: Япония опубликует массу индексов. Индекс расходов домохозяйств и ИПЦ намекнут на уровень инфляции и покажут интенсивность потребления. Ожидается, что эта статистика повлияет на курс иены. Уровень безработицы за июль и статистика по объему розничных продаж покажут темпы укрепления экономики.

В Европе выйдет крупный блок статистических данных. Швейцария выпустит значение ВВП за второй квартал. В Италии выйдет индекс делового доверия, в Испании — ИПЦ, во Франции — PPI. ВВП в Великобритании — важный показатель, за которым внимательно следят рынки на фоне перспектив ужесточения монетарной политики в Стране. В Германии выйдет индекс потребительских цен.

В США выйдет много разных индексов, среди которых есть важные. К примеру, это индексы расходов на личное потребление, доходы и расходы физических лиц, индекс инфляционных ожиданий на 5 лет вперед, индексы ожиданий и настроения потребителей от Мичиганского университета.