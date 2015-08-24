В пятницу обвалились европейские фондовые площадки

Фондовые индексы Старого Света закончили минувшую неделю сильным обвалом. Слабая статистика из Китая и очередная серия греческих проблем надавили на европейские ценные бумаги.

Stoxx Europe 600 в пятницу за день потерял 3,26%. Сводный индекс крупнейших предприятий Европы вошел в состояние технической коррекции: со своего апрельского максимума он потерял уже 12,7%. DAX потерял в пятницу 2,95%, FTSE 100 снизился на 2,83%; САС 40 упал на 3,19%. Немецкий и британский индексы тоже вошли в фазу коррекции.

Помочь европейским индикаторам не смогла даже положительная статистика — неожиданный рост PMI в промышленном секторе еврозоны. Фондовые рынки остро реагировали на греческие события: в пятницу партию «Сириза» покинула целая группа законодателей, а Алексис Ципрас тем временем подал прошение об отставке. Период неопределенности в стране продлится до досрочных парламентских выборов, который предположительно могут быть назначены на 20 сентября.

Корпоративные новости тоже не добавляли оптимизма. Крупнейший мировой оператор нефтяных и химических хранилищ Royal Vopak NV потерял 15% на слабой отчетности. Швейцарская фармацевтическая фирма Novartis подешевела на 4,2% после приобретения прав на один из препаратов своего британского конкурента GlaxoSmithKline.

Британский индекс ушел вниз под давлением своих тяжеловесов — сырьевых компаний. BHP Billiton подешевел на 2,5%, Anglo American — на 1%, Antofagasta — на 1,5%. Обваливаются и акции нефтяников: Royal Dutch Shell — на 3,5%; BP – на 3,4%.