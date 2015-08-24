Участвуйте в новой акции "Welcome Bonus 30 USD"

Успейте до 03.09.2015г. получить бесплатно стартовые 30 USD при открытии счёта my.roboforex.ru/?a=ovqr, которыми можно торговать, не рискуя потерять собственные средства.





Преимущества акции:

Возможность выводить прибыль - вы можете снимать прибыль от торговли на собственные и бонусные средства без ограничений.

Бонусные средства выдерживают "просадку" - бонус не будет списан при уменьшении баланса счёта ниже уровня бонусной части вплоть до момента наступления события Stop Out.

Стартовый капитал - возможность получить бонус 30 USD для торговли на реальном счёте при верификации платёжных реквизитов путём пополнения счёта на 10 USD, которые вы в любой момент можете снять.

Возможность продолжения торговли на бонусные средства - ваш бонус может быть единственным источником средств для торговли.

Чтобы получить бонус, вам нужно выполнить несколько простых шагов:

Пройти верификацию личных данных

Пройти верификацию телефонного номера

Пополнить торговый счёт на сумму от 10 USD

Обращаю Ваше внимание на то, что если вы не хотите рисковать своими 10USD Вы можете их снять сразу же после получения бонуса и работать только с приветственным бонусом.

Более подробно с правилами программы вы можете ознакомится на сайте перейдя по ссылке ниже.