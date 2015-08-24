Участвуйте в новой акции "Welcome Bonus 30 USD"
Брокеры

Участвуйте в новой акции "Welcome Bonus 30 USD"

24 августа 2015, 09:39
ArtemFxPetrov
ArtemFxPetrov
0
186

Участвуйте в новой акции "Welcome Bonus 30 USD"

Успейте до 03.09.2015г. получить бесплатно стартовые 30 USD при открытии счёта my.roboforex.ru/?a=ovqr, которыми можно торговать, не рискуя потерять собственные средства.


Преимущества акции:

  • Возможность выводить прибыль - вы можете снимать прибыль от торговли на собственные и бонусные средства без ограничений.
  • Бонусные средства выдерживают "просадку" - бонус не будет списан при уменьшении баланса счёта ниже уровня бонусной части вплоть до момента наступления события Stop Out.
  • Стартовый капитал - возможность получить бонус 30 USD для торговли на реальном счёте при верификации платёжных реквизитов путём пополнения счёта на 10 USD, которые вы в любой момент можете снять.
  • Возможность продолжения торговли на бонусные средства - ваш бонус может быть единственным источником средств для торговли.

Чтобы получить бонус, вам нужно выполнить несколько простых шагов:

  • Пройти верификацию личных данных
  • Пройти верификацию телефонного номера
  • Пополнить торговый счёт на сумму от 10 USD

Обращаю Ваше внимание на то, что если вы не хотите рисковать своими 10USD Вы можете их снять сразу же после получения бонуса и работать только с приветственным бонусом.

Более подробно с правилами программы вы можете ознакомится на сайте перейдя по ссылке ниже.

#бездепозитный бонус, открыть реальный счет, welcome bonus