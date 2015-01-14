В рамках привлечения новых трейдеров брокер XM запустил промоакцию: 30 долларов бездепозитного бонуса на первый реальный счет, открытый в дилинговом центре. Проще говоря, вы регистрируетесь на его сайте для начала торговли и получаете деньги — для этого даже не обязательно пополняться.

Эта акция, на мой взгляд, очень удобна для тех, кто желает познакомиться с брокером XM, проверить условия торговли с ним на реальной практике, оценить сделки, качество предоставления помощи и так далее. Очень грамотный шаг со стороны дилингового центра. Делая его, брокер показывает, что открыт для трейдеров, не боится продемонстрировать весь свой функционал и этим располагает к себе и сразу отсекает какую-то часть возможных негативных отзывов.

Особенно понравилось то, что все деньги, заработанные в результате торговли на эти 30 бонусных долларов, можно без проблем вывести. Нет никаких скрытых условий — просто регистрируетесь, вводите данные из отправленного на указанный вами email письма, проходите проверку — все занимает от силы 5 минут — и уже можно трейдить. Этот бездепозитный бонус дается каждому, у кого открываемый счет на XM действительно первый.

Конечно, при этом брокер борется с мошенничеством. Поэтому если сотрудники дилингового центра заметят или заподозрят какие-то нарушения и махинации, они могут аннулировать бонус или вообще заблокировать счет. Это ситуация, стандартная для любого брокера, но о ней тем не менее не стоит забывать.

Для тех же, кто хочет торговать честно, а к этому и нужно стремиться, подобная акция — отличная возможность начать сотрудничество с XM и получить первые прибыли без вложений.

Открыть счет и получить 30$



«Бездепозитный бонус» в $30 — промоакция от XM



