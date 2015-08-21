Фондовая Азия продолжает двигаться ко дну

Публикация очень слабого китайского PMI в промышленной сфере позволило азиатским фондовым индексам продолжить свой глубоководный заплыв. Сегодня основные индексы АТР опустились, причем довольно сильно.

Shanghai Composite закрылся в минусе на 4,2%. Мрачная статистика высыпала тонну соли на раны рынка, который, казалось бы, в какой-то момент на минувшей неделе начал оправляться от недавнего обесценивания юаня. Итого по итогам недели шанхайский индекс потерял 11,54%.

Сегодняшний внутридневной минимум достигался падением на 4,7%. Быстрый отскок от этого минимума, по словам некоторых экспертов, говорит о вмешательстве китайских властей в попытке защитить психологически важный уровень индекса в 3500 пунктов. Вопрос теперь заключается только в том, как долго власти готовы стоять со щитом рядом с этим уровнем, особенно если отступление продолжат и другие мировые рынки.

Сегодня в топ-листе неудачников по итогам дня были брокерские компании — Huatai Securities потеряла 8%, China Merchants — почти 9%.

Hang Seng упал до самого низкого уровня с мая 2014 года, потеряв 1,5%.

Nikkei неожиданно упал на 3%, опустившись ниже своего ключевого уровня в 20 000 пунктов. Наиболее пострадали финансовые компании и экспортно ориентированные производители. Mitsubishi UFJ Financial Group и Sumimoto Mitsui Financial Group потеряли более чем по 4% каждый, а Mizuho Financial потеряла 3,3%. Sony и Toshiba нырнули более чем на 4% каждый на фоне укрепления иены против доллара.

Акции поставщиков Apple испытывали давление: акции самого «яблока» упали на 2% из-за замедления продаж смартфонов все в том же Китае. Соответственно, Alps Electriс обвалились на 7,1%, Nidec подешевела на 4,9%.

S&P/ASX потерял 1,4%. Австралийский индекс продолжает планомерно обновлять многомесячные минимумы: сегодня он удовлетворился уровнем, на котором не был замечен уже 8 месяцев. На акции австралийских ресурсодобывающих и финансовых компаний тоже повлияло слабое производство Китая, главного торгового партнера Зеленого Континента.

Kospi снизился на 2% и дошел до семимесячного минимума. Сказались новости об усилении напряженности на Корейском полуострове: Ким Чен Ын издал приказ о полной боеготовности войск.