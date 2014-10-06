Доллар может подорожать до 46 рублей - мнение аналитика

Рубль перестанет падать против доллара, как только будет достигнуто "дно" по нефтяным котировкам. Такую версию развития событий на валютном рынке высказал изданию "Росбалт" старший аналитик Национального рейтингового агентства Максим Васин.

По мнению эксперта, падение стоимости рубля связано в первую очередь с дефицитом валютной ликвидности, не прекращающимся оттоком капитала, а также отсутствием возможности для компаний и банков займа иностранной валюты за рубежом. И, конечно, ключевым фактором он считает снижение цен на нефть на мировом рынке.



По оценке Максима Васина, рубль перестанет падать, когда цены на нефть дойдут до своего «дна». "Представляется, что при наихудшем сценарии цены могут опуститься до 80 долларов за баррель, после чего снова вернутся к отметке $90. В таком случае рубль может еще потерять около 15% перед началом укрепления, то есть доллар подорожает до 46 рублей, а евро — до 57,5 рубля в течение полугода. Если цены на нефть стабилизируются выше отметки 90 долларов, тогда рубль может укрепляться довольно быстро и будет торговаться в диапазоне 38-40 рублей за доллар", — прогнозирует эксперт агентства.

Сейчас пара USD/RUB торгуется на уровне 39,922 руб. за доллар.

