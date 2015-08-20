Китай продолжает обваливать азиатские индексы

Тотальная распродажа на фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона продолжилась. Некоторые биржи рухнули к многомесячным минимумам, на первом плане — опять беды второй по величине экономики в мире.

Shanghai Composite снова обвалился, потеряв к закрытию 3,4%. Вчерашняя государственная поддержка, к концу торговой сессии поднявшая индекс в положительную зону, сегодня не сработала. Китайские инвесторы, судя по всему, недостаточно доверяют инвесторам. В минусе закончили день большинство секторов шанхайского индекса, а лидерами снижения стали транспорт, банковские и брокерские компании. Подешевели и индекс голубых фишек Китая, и Shenzhen Composite — они потеряли 3,2% и 3% соответственно. Независимый аналитик Фрейзер Хоуи говорит: «Волатильность на китайских рынках чудовищно высока: никто четко не понимает, что происходит. Когда мы смотрим на Китай, мы видим, что правительство вслепую пытается нащупать ответы на вопросы — и не может этого сделать. Я не говорю, что мы находимся на грани краха, но волатильность продолжится, это сейчас будет общей тенденцией».

Hang Seng упал до восьмимесячного минимума, потеряв 1,8%. Инвесторы здесь реагировали и на новости от соседей, и на внутренние события. Так, неутешительная корпоративная отчетность обрушила акции предприятий игровой индустрии. Например, Galaxy Entertaiment потеряла более 6% после публикации отчетности.

S&P/ASX снизился на 1,7%. Австралийский индекс на самом низком уровне с 23 января. Новый спад цены на металлы и нефть оказали давление на ресурсный и энергетический сектора, которые служат локомотивами экономики Зеленого континента. Производитель меди OZ Minerals просел на 2,4%, а крупные горнодобывающие компании — BHP Billiton и Rio Tinto – упали на 3,1% и 2,5% соответственно. Santos рухнула на 7,1%, Woodside Petroleum — на 3,6%. Кредиторы тоже поддержали общий тренд и закончили день в минусе. Commonwealth Bank of Australia потерял 2,7%.

Nikkei ослабел на 0,9%. Японский индекс на пятинедельном минимуме. Снизились акции сырьевых компаний. Inpex и JX Holdings отступили более чем на 2% каждый. Бизнес-пресса Японии сообщила о том, что Toyota Motor ведет переговоры со своими поставщиками стальных листов о снижении цен на поставки. На этих новостях металлургические компании приуныли: JFE Holdings потеряла 1,5%, Japan Steelworks понизила капитализацию на 4,2%. Экспортеры тоже снизили котировки, потому что иена укрепилась по отношению к доллару. Sony и Canon подешевели более чем на 3%, Toyota потеряла 2%.