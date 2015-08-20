Доллар ушел в оборону после протоколов FOMC

Доллар США ушел в оборону против евро и иены в четверг во время американской и азиатской сессий, но к настоящему моменту немного восстанавливается. К 11 15 мск индекс доллара находится на отметке 96,54 пункта. EURUSD вырастала до отметки 1,1148, но к 10.41 чуть опустилась до 1,1115. USDJPY падала до трехнедельного минимума в 123,80, сейчас приподнялась до 124,06.

Снижение доллара связано с тем, что вчерашние «минутки» ФРС показали, что FOMC предпочитает не спешить поднимать процентные ставки. Члены Комитета по открытым рынкам в целом соглашаются, что в прошлом месяце экономика приблизилась к точке, после которой ставки должны двинуться дальше, но все еще обеспокоены отставанием темпов инфляции (это наглядно подтвердилось вчерашним выходом ИПЦ, который оказался ниже прогнозных значений). Вдобавок, ослабление мировой экономики в целом создает слишком большие риски для того, чтобы стартовать прямо сейчас.

Трейдеры, ожидавшие роста в сентябре, в течение сессии активно продавали доллар.

Согласно оценкам Чикагской товарной биржи, вероятность сентябрьского старта теперь оценивается не в 50%, а только в 45%.

Эксперты комментируют, что в протоколе отражается озабоченность низким ростом инфляции, но за недели, прошедшие со времени заседания FOMC, произошли события, которые занимают центральное место в мыслях большинства мировых инвесторов. Это обвал цен на нефть и драматические события на азиатских рынках. Поэтому никто не удивится, если в ближайшее время ФРС уйдет еще глубже в «голубиные» настроения.



