Решающий день для нефтяного рынка - 17 сентября

Аналитики Citigroup уверены, что именно 17 сентября 2015 года непростое испытание ждет мировой рынок нефти, хотя вероятность развития их сценария очень низка. Экономисты советуют своим клиентам занять осторожную позицию по нефти перед этой датой. Все дело в том, что в этот день Федеральная резервная система будет решать, пора начать повышение ставок или нет. И — какое совпадение — в этот же день Конгресс США решит судьбу сделки по иранской ядерной программе.

Почему же решение ФРС может повлиять на нефтяные котировки? Дело в том, что дешевое финансирование (которое появилось благодаря понижению ставок почти до нуля) дает возможность быть на плаву даже тем нефтедобытчикам, которые при низких ценах на нефть уже давно должны были сдуться. Фактически Федрезерв сам, не замечая того, поддерживает "медвежий" тренд на нефтяном рынке. Компании получили дешевые деньги, и, конечно, с радостью их взяли. Начали наращивать добычу, производство, и никто почти не переживал о том, что спрос не успевает за предложением. Рынку просто не нужно столько сырья, сколько производят все страны. И теперь приходится ждать, когда деньги подорожают, а рынок очистится от слабых игроков. И вот тогда ситуация немного стабилизируется.

Таким образом, повышение ставки в долгосрочной перспективе благоприятно скажется на рынке нефти. Однако, если ФРС решит повысить ставку этой осенью, котировки нефти могут упасть еще ниже — такой вот парадокс. Главная причина – это отток инвесторов со всех рынков, кроме американских. Инвесторы убегут из сырья и активов развивающихся стран, чтобы купить безрисковые американские активы с увеличившейся доходностью.

Что касается иранской сделки, то здесь тоже есть некие закономерности. Если республиканцы все-таки смогут сорвать эту сделку, то цены на нефть могут взлететь, потому что сейчас именно факт возможного появления на рынке иранской нефти сдерживает их рост. Предварительная договоренность о снятии санкций уже давит на рынок, из-за чего нефть упала до шестилетних минимумов на прошлой неделе. Проблемы в Азии только усугубляют ситуацию — спрос растет медленно, а добыча в США и странах ОПЕК достигает очередных максимумов.

По разным подсчетам, Иран может вернуться на рынок нефти примерно через 3 месяца после оформления сделки в США, и это приведет к падению цен еще на $5-10 за баррель. А ведь у Ирана уже готовы планы на новые нефтяные и газовые проекты, чтобы нарастить производство. Напомним, республиканцы заявили недавно, что будут голосовать против соглашения по Ирану, но их голосов будет недостаточно, чтобы обойти вето президента США Барака Обамы — а он, в свою очередь, уже пообещал, что немедленно воспользуется этим правом, если в Конгрессе США попытаются саботировать "прорыв в международных отношениях".