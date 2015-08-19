«Минутки» ФРС: 5 фокусных точек

Сегодня будет опубликован протокол июльского заседания ФРС. Инвесторы ждут от этого документа сигнала о том, насколько близок регулятор к тому, чтобы повысить краткосрочную процентную ставку. 16 — 17 сентября состоится очередная встреча руководства американского центробанка, на котором, возможно, будет решено начать подъем. Некоторые члены Управляющего совета ФРС высказываются за этот шаг. Однако в целом представители регулятора осторожны и оставляют за собой возможность отложить начало нормализации монетарной политики.

В протоколе может содержаться более подробная информация о внутренних дискуссиях на июльской встрече. Вот пять вещей, на которых стоит акцентировать внимание в протоколе.

Сигналы о сентябрьском повышении

Ранее в этом году руководство ФРС не давало явных сигналов о точных сроках увеличения процентной ставки. Тем не менее, июльские «минутки» могут послужить источником информации о том, насколько вероятно это событие на заседании 16 — 17 сентября. Большинство частных экономистов, опрошенных The Wall Street Journal, ждут старта в сентябре, но некоторые высказывания членов Управляющего Совета ФРС указывают на то, что равновероятно любое решение регулятора. «Ничего не решено», сказал, например, Джером Пауэлл две недели назад. ФРС пытается одновременно и избежать сюрпризов, которые могут ударить по финансовым рынкам, и сохранить гибкость, оставляя за собой открытые варианты.

Нюансы высказываний

В июльском заявлении о монетарной политике было замечено небольшое, но очень значимое изменение. ФРС продолжала говорить, что для подъема ставки регулятор должен быть «достаточно уверен» в том, инфляция вернется к целевому уровню в 2%. А еще было сказано, что центробанк хотел бы видеть «определенные дальнейшие улучшения» на рынке труда, а не просто «дальнейшее улучшение». Из протокола, возможно, станет ясно, почему была сделана такая поправка и как это скажется на дальнейшем движении.

Инфляционные ожидания

Инфляция находится ниже целевого уровня уже более трех лет, и инфляционные ожидания, судя по всему, падают. Однако руководитель ФРБ Атланты Деннис Локхарт заявил, что в этом месяце были некоторые признаки того, что рост цен, «кажется, укрепляется» в последние месяцы. Протокол может представить обновленную информацию о внутренней дискуссии в ФРС о перспективах инфляции.

Разворот политики

Ключевые сообщения обычно содержатся в самом конце «минуток», в разделах, посвященных обсуждению экономики и политики. Они дают возможность понять самую суть рассуждений членов Управляющего совета. Несколько ключевых подсказок появлялись в конце протоколов в последние месяцы. Например, в апрельских «минутках» инвесторы обнаружили указание на то, что рост ставки в июне очень маловероятен, а в июньском протоколе рынки нашли готовность FOMC ждать еще одной или двух встреч прежде, чем поднять ставку.

Сдвиг во времени

Важно иметь в виду тот факт, что «минутки» выпускаются с трехнедельной задержкой. За это время инвестиционный ландшафт в мире успевает измениться. В последние недели сигналы с внешнего рынка были довольно противоречивыми. Девальвация юаня и снижение цен на нефть говорят против повышения ставок, однако устойчивость рынка труда поддерживает начало ужесточения монетарной политики в сентябре.