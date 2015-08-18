Юань стабилизировали. Но Китай готов сделать что-то еще?

В течение нескольких дней курс юаня держится стабильно, действия по ослаблению валюты со стороны китайского регулятора прекратились, однако участники рынка ждут продолжения. На что готов пойти ЦБ Китая и чем он удивит рынки в следующий раз?

Если считать, что курс юаня внутри страны уже с 13 августа относительно стабилен, то за пределами Китая нацвалюта торгуется с дисконтом к китайскому курсу. Это свидетельствует о том, что инвесторы ждут продолжения девальвации юаня. Впрочем, также сокращается спред между внутренним и внешним курсами юаня.

А фондовый рынок Китая тем временем вновь пробует встать на ноги. Вчера ко второй половине дня индексы рынка акций выбрались в зеленую зону, вырос также и объем маржинальных позиций (седьмой день подряд). Скорее всего, именно этот фактор и двигал рынок вверх. Впрочем, почти весь год китайский фондовый рынок безудержно рос именно благодаря невиданным объемам маржинальных позиций.

Однако, не все так радужно на китайском рынке — во вторник акции вновь обвалились, к 10:08 мск индекс Shanghai Composite упал на 6,12%. "Значение в 4000 пунктов для индекса Shanghai Composite является потолком, пробить который будет сложно без серьезных катализаторов, например, стимулирующих мер правительства для фондового рынка или сигналов того, что дно экономического цикла в КНР пройдено", - считает аналитик Huaxi Securities Co. в Шанхае Вэй Вэй. На прошлой неделе китайский регулятор рынка ценных бумаг заявил, что China Securities Finance Corp., которая получает средства от Народного банка Китая для поддержки ликвидности рынка акций, сократит объемы интервенций на фондовом рынке. Кроме того, сегодня газета China Securities Journal сообщила, что ЦБ Китая задумался о смягчении требований к резервам банков.

Но даже на фоне падения фондового рынка во вторник китайский юань более-менее стабилен, сегодня пара USD/CNY торгуется в районе 6,4 (+0,1%).

На прошлой неделе, напомним, Народный банк Китая во вторник, среду и четверг ослаблял курс юаня, и эти события потрясли рынки своей неожиданностью. За эти дни курс юаня к доллару снизился на 4,6%, хотя и немного укрепился в пятницу (на 0,05%). Девальвация юаня привела также к обвалу европейских фондовых индексов: немецкий DAX потерял 6%, CAC 4,5%, британский FTSE 100 упал на 4%. По мнению главного экономиста банка HSBC, страна больше не хочет играть роль «островка мировой стабильности» и власти решили сосредоточиться на решении внутренних проблем.

Местные аналитики говорят, что юань теперь может двигаться в любом направлении, а иностранные экономисты посчитали, что Китай уже вышел из валютной войны. По словам экономиста из центрального банка Китая Ма Цзюня, действия регулятора на прошлой неделе по девальвации юаня должны предотвратить подобные падения в будущем. "Китай не имеет намерения или необходимости участвовать в валютной войне. Нет необходимости беспокоиться, - добавил Ма. – Центральный банк не будет вмешиваться в рынок, чтобы поддержать юань, так как экономика Китая стабилизируется". Хотя, центробанку Китая верят не все, и в его интересах попытаться такими заявлениями всех успокоить. Устроит ли регулятор еще какой-нибудь сюрприз на этой неделе?

