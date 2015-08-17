Европейские фондовые рынки в понедельник растут

Фондовые индексы еврозоны сегодня находятся преимущественно на зеленой улице. К 14.32 DAX вырос на 0,35%; СAC 40 прибавил 0,54%; испанский IBEX 35 выше на 0,31%; FTSE MIB – на 0,41%. FTSE 100 снизился на 0,04%. Сводный индекс крупнейших предприятий еврозоны, Stoxx Europe 600, прибавил к настоящему моменту 0,24%.

Рост индексов аналитики связывают с прогрессом, достигнутым по третьей программе греческого спасения. Немецкие законодатели будут голосовать по проекту спасения в среду: в выходные дни Ангела Меркель стремилась подавить возражения внутри парламента. Выступая на немецком телевидении, канцлер постаралась также успокоить скептиков, уверяя их в том, что МВФ в конце концов согласится участвовать в спасении Греции. В то же время, сам МВФ неоднократно давал понять, что его участие исключено до тех пор, пока долговая нагрузка на Грецию не будет облегчена.

Корпоративные новости тоже вносят в свой вклад в рост индексов. Французский концерн Alstom стал одним из лучших сегодняшних участников Stoxx 600: он вырос на 6,2% на сообщении о том, что General Electric скоро получит одобрение Европейского Союза на приобретение Alstom за 12,4 млрд евро.

Airbus прибавил 1,9% после того, как индийская авиакомпания IndiGo сообщила о покупке 250 новых самолетов А 320.