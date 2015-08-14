В четверг торги в Европе завершились разнонаправленно

В основном европейские фондовые индексы продемонстрировали вчера рост. Сводный индекс Stoxx Europe 600 поднялся на 0,9%, немецкий DAX — на 0,82%, французский CAC 40 — на 1,25%, тогда как британский FTSE 100 упал на 0,1%, греческий ASE – на 0,69%. Многие компании показали довольно сильную отчетность во время вчерашней сессии. Кроме того, индекс потребительских цен в Германии в июле 2015 года поднялся на 0,3% в месячном выражении.

"Рынок может легко отойти от таких факторов, как новости из Китая, - считает аналитик EFG Asset Management Дэниэл Мюррей. - Продажа инвесторами европейских акций в последние два дня стала частью более широкого тренда на избавление от рисковых активов. Инвесторов по-прежнему привлекают такие характеристики рынка акций Европы, как хорошие условия для роста и начавшие восстанавливаться финпоказатели компаний".

Акции автопроизводителей вчера подорожали по итогам торгов после сильного падения в предыдущие два дня, когда инвесторы испугались падений на китайском рынке. Стоимость акций страховщика Aegon NV упала на 7,5% после выхода разочаровывающих квартальных отчетов. Акции RWE AG опустились на 7,4%, потому что показатели прибыли германской энергокомпании оказались хуже ожиданий. Капитализация Coca-Cola HBC выросла на 7,3% на сильной отчетности. Акции производителя дорогой аудиотехники Bang & Olufsen подешевели на 14%, потому что компания увеличила убыток в прошлом квартале.