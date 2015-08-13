Фондовая Европа растет в четверг

Сегодня фондовые индексы европейских бирж растут: инвесторы благосклонно реагируют на новости из Китая и прогресс, достигнутый в переговорах по Греции. К 15.00 мск DAX прибавил 1,75%, FTSE 100 вырос на 0,64%; САС 40 окреп на 1,77. Все сектора Stoxx Europe 600 торгуются в плюсе.

Немецкий сталепромышленник ThyssenKrupp растет на 4,5% после оптимистичного релиза по итогам II квартала. Отчетность вывела наверх и нефтяную компанию Moller-Maersk, которая прибавила 5,8%.

Беспокойство вызывает только позиция Германии по поводу Греции. В среду немецкое министерство финансов подвергло критике проект соглашения между Грецией и ее кредиторами как не имеющий «полной ясности в отношении политической направленности». Однако программа спасения не отвергается Германией полностью.