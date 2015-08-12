Европейские рынки в минусе после отчетов из Великобритании и еврозоны

В среду днем фондовые биржи Европы показывают отрицательную динамику, падая из-за статистики из зоны евро и Великобритании. По состоянию на 15:11 мск британский индекс FTSE 100 снизился на 1,16%, французский CAC 40 - на 2,48%, немецкий DAX — на 2,32%, а греческий фондовый индекс потерял 1,36%.

Из последних отчетов стало известно, что объем промышленного производства в еврозоне в июне упал на 0,4% в месячном выражении и вырос на 1,2% в годовом. При этом аналитики ожидали снижения первого показателя на 0,1-0,2% и роста второго - на 1,7%.

Во втором квартале безработица в Великобритании составила 5,6%, оставшись на прежнем уровне и совпав с прогнозами. Однако, средний уровень заработной платы с учетом премий в стране вырос всего на 2,4%, тогда как эксперты ожидали роста на 2,8%. Число заявок на пособие по безработице снизилось в июле на 4,9 тыс., а ждали роста на 1,5 тыс. Кроме того, пересмотрели показатель июня — с 7 тыс. до 0,2 тыс. заявок.