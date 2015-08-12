Девальвация юаня продолжается, МВФ приветствует эту стратегию

В среду китайский регулятор снова ослабил курс национальной валюты, а мировые финансовые рынки потихоньку впадают в уныние. За два дня юань упал к доллару до минимумов за 4 года, сейчас торгуется на отметке 6,44 юаня за доллар (курс нацвалюты Китая упал уже на 1,86%).

Но даже несмотря на то, что девальвацию ожидали в связи с очень слабыми экономическими данными, в Народном банке Китая по-прежнему продолжают делать противоречивые заявления. К примеру, центробанк заявил, что никаких экономических оснований для постоянной девальвации юаня нет. К тому же, регулятор считает, что движение валюты является нормальным.

А вот государственное информагентство "Синьхуа" пишет сегодня: "Китай не ведет валютную войну, он лишь устраняет несоответствие". Другими словами, действия центробанка Китая в эти два дня — это просто «процесс перехода юаня к более гибкому рыночному ценообразованию», а ослабление юаня стало лишь побочным эффектом, но не было целью, пишет "Синьхуа". Верить ли заявлениям властей — дело участников рынка, но ведь очевидно, что регулятор опровергает очевидные вещи. Вспомните хотя бы, как говорили совсем недавно о том, что данные по росту ВВП являются верными, хотя было видно сильное несоответствие итоговой цифры по ВВП с другими экономическими показателями.

Рынок очень негативно воспринял девальвацию юаня вчера - на мировых площадках царили распродажи, практически во всех секторах рынка. Сегодня китайские фондовые индексы снова в минусе, Shanghai Composite теряет 0,08%, а Hang Seng — 2,21%. Американские фьючерсы уже сейчас падают на 0,4%.

Кстати, как сообщает сегодня Bloomberg, МВФ приветствует девальвацию юаня, но говорит, что это непосредственно не повлияет на то, чтобы юань включили в резервные валюты. Комментарии МВФ появились, когда Китай вновь снизил стоимость юаня. Сегодня, например, Народный банк Китая установил базовый уровень юаня на 6,3306 за доллар, на 1,6% ниже уровня вторника.

Что касается пересмотра корзины SDR, в МВФ говорят, что девальвация юаня прямо не повлияет на критерии, используемые при определении состава корзины.