Американские индексы открыли торги во вторник падением

Внезапная девальвация юаня негативно сказалась на состоянии глобальных фондовых рынков, и Уолл-стрит не стала исключением. Американские индексы падают с самого начала торгов. К 17.36 Dow Jones Industrial Average упал на 0,95%; S&P 500 снизился на 0,73%; Nasdaq Composite потерял 0,37%.

Резкое снижение цены на нефть надавило на энергетический сектор: соответствующий подындекс S&P 500 потерял уже более 2%, хотя с начала сессии прошло чуть больше полутора часов.

Американские транснациональные корпорации резко падают в цене, потому что слабый юань приводит к усилению доллара. В свою очередь, укрепление доллара очень плохо сказывается на зарубежных продажах крупнейших мировых корпораций, штаб-квартиры большинства из которых находятся в США.

Более чем на 2% упали Apple, Chevron и Caterpillar, которые ярко продемонстрировали мысль, озвученную в предыдущем абзаце.

Однако не все крупные компании переживают депрессию. Так, в центре внимания инвесторов оказался Google, который вчера после окончания торгов неожиданно объявил, что станет частью новой публичной корпорации под названием Alphabet. Акции Google подпрыгнули на утренних торгах более чем на 5%.



