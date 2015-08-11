Понедельник в Европе завершился ростом, однако сегодня индексы падают

По итогам торгов понедельника на фондовых площадках Западной Европы индексы продемонстрировали рост. Сводный индекс Stoxx Europe 600 поднялся на 0,69%. Британский индекс FTSE 100 вырос на 0,26%, германский DAX - на 0,99%, французский CAC 40 - на 0,79%. Греческий ASE прибавил вчера 2,06%, причем сильно подорожали акции банков Piraeus Bank SA (+14%) и Eurobank Ergasias SA (+13%).

Оптимизм инвесторов объяснялся ожиданием соглашения по новому пакету финпомощи Греции. "Если сделка будет заключена во вторник, как это было заявлено, будет снят основной экономический риск, хотя и всего лишь на ближайшее будущее", - говорил старший рыночный аналитик Oanda Крейг Эрлам.

Как мы знаем, соглашение сегодня было подписано, однако европейские индексы падают на этой новости. Так, к 10:42 мск индекс FTSE 100 упал на 0,51%, DAX - на 0,76%, CAC 40 - на 0,7%. Информации по греческому фондовому индексу пока нет.

Лидером повышения вчера был сырьевой сектор. Акции BHP Billiton Ltd. и Rio Tinto Group выросли не менее чем на 1,5%. Кроме того, подорожали акции Anglo American Plc - на 0,8%, Fresnillo Plc - на 1,8%.

Производители полупроводников Infineon Technologies и ASML Holding подорожали на 1,1% и 2,7% соответственно.