Фондовые рынки Европы закрылись в пятницу в красной зоне

В пятницу по итогам торгов фондовые индексы Западной Европы упали из-за резкого снижения цен на акции медиахолдингов и после выхода отчетов о промпроизводстве в Германии и о рынке труда в США. Так, сводный индекс Stoxx Europe 600 упал на 0,9%, британский FTSE 100 потерял 0,42%, французский CAC 40 - 0,72%, германский DAX - 0,81%. По итогам недели, однако, DAX подрос на 1,6% (первый подъем за три недели), FTSE 100 - на 1,4%, а CAC 40 - на 0,3%. Греческий фондовый рынок, который проработал целую неделю после пяти недель перерыва, подрос в пятницу на 1,45%, сократив падение за неделю до 15%. Больше всего «помогла» фондовому рынку в Афинах Coca-Cola HBC AG, чьи акции подорожали в пятницу на 7%.

"Акции стремятся к росту. С учетом данных о занятости в США на уровне ожиданий, повышение ставки, скорее всего, произойдет", - считает главный инвестдиректор Aimed Capital в Мюнхене Даниэль Вестон.

Согласно последним отчетам, объем промпроизводства в Германии в июне упал на 1,4% в месячном выражении, тогда как аналитики ожидали роста на 0,3%. Во Франции промпроизводство в июне сократилось на 0,1% в месячном и выросло на 0,6% в годовом выражении. Аналитики ждали роста показателя на 0,2% в месячном и на 1,4% в годовом выражении.

Акции вещательных компаний, включая британскую ITV Plc, германскую ProSiebenSat.1 Media SE и итальянскую Mediaset SpA, упали в пятницу более чем на 3,4%. Инвесторы боятся, что упадут доходы этих медиагрупп от рекламы, потому что зрители постепенно переходят к просмотру интернет-трансляций. Ценные бумаги итальянской Telecom Italia упали на 0,9%.

Акции Nokian Renkaat Oyj упали на 1,5%, когда компания сократила прогноз прибыли на текущий год. Итальянский банк Monte dei Paschi di Siena подрос на 8,7%, неожиданно вернувшись на прибыльный уровень в прошлом квартале. Акции ирландского государственного банка Allied Irish Banks Plc выросли на 3,5% благодаря хорошим отчетам о росте прибыли в первом полугодии - почти в три раза. Акции Anglo American Plc и Glencore Plc подорожали более чем на 2%.