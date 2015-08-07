Фьючерсы на американские индексы ушли в минус после данных по безработице

Сегодня фьючерсы на фондовые индексы США ушли в красную зону после публикации данных по безработице в США. Так, к 16:18 мск фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 снижался на 0,24%, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ уменьшался на 0,28%, фьючерс на индекс Dow Jones упал на 0,24%.

В пятницу стало известно, что уровень безработицы в США в июле остался на уровне прошлого месяца - 5,3%, как и ожидали эксперты, но число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 215 тыс. вместо ожидаемых 225 тыс.

"Доклад по безработице за июль - первый из двух, которые будут обнародованы до сентябрьского заседания ФРС, и поэтому любая информация играет важную роль в контексте решения американского регулятора", - говорят стратеги Voya Investment Management Кэрин Кевено и Дуг Коут.