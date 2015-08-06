Август будет очень волатильным для рынка акций

Инвесторов часто передергивает, когда они видят слова «август» и «акции» в одном предложении. Прежде чем перейти ко всем деталям, назовем реальный факт: август, как правило, волатильный месяц, но это не значит, что он плохой. Акции показывали себя хорошо в целом в августе последние 50 лет. Инвесторы не должны волноваться, говорят эксперты. В последние годы, правда, август оставил много шрамов. S&P 500 часто падал, а иногда эти потери были очень большими - три из последних пяти августов. В этом месяце тоже не особо хороший старт был у рынков. Всего за два рабочих дня S&P 500 снизился.

Тем не менее, оглядываясь на несколько лет назад, вы должны успокоиться и не переживать в этом августе. Американские акции добавили прибыли 10 из последних 15 лет. "Мнение, что август — бедный месяц для акций, вероятно, коренится в недавней истории, - говорит Дэн Гринхаус, главный стратег BTIG Research. - Август действительно не такой плохой и чаще даже для S&P 500 он оказывался отличным". Средний прирост акций в каждый август с 1960 года оказывался лучше, чем успехи в мае, июне и июле, например.

Но нельзя сказать, что все так радужно и вокруг нас ждут только красивые песчаные пляжи. Средняя производительность S&P 500 была весьма посредственная в августе, начиная со Второй мировой войны, говорит Сэм Стовал, стратег по американским акциям в S&P Capital IQ. Стовал также указывает на то, что август - второй по размаху волатильности - S&P 500 вырастал или падал на 1% и более.

Используя вместе мнения Стовала и Гринхауса, мы увидим, что август, вероятно, будет трясти в этом году. Так что же делать инвесторам? Не стоит выпрыгивать из рынка и продавать все свои акции, говорит Стовал. "Будучи предупрежденными о возможности роста рыночной суматохи, инвесторы будут в состоянии выдержать любой шторм", - говорит он.

Оба эксперта согласны в одном: сентябрь будет ужасным. Почти по всем критериям получается, что акции пострадают очень сильно именно в сентябре. Может быть, поэтому лучше насладиться последними днями лета и подготовиться к неожиданным ситуациям.