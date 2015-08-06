Американские рынки закрылись в среду недружно, Dow Jones упал на 0,06%

По итогам вчерашних торгов два ведущих фондовых индекса США выросли на отчетах и позитивных квартальных данных высокотехнологичных компаний. Индекс Dow Jones Industrial Average снизился в среду после резкого падения акций Walt Disney на 9,2% из-за разочаровавших инвесторов отчетов о выручке во втором квартале. Вчера индекс Dow Jones Industrial Average упал на 0,06%, Standard & Poor's 500 вырос на 0,31%, Nasdaq Composite — на 0,67%.

Индекс деловой активности в сфере услуг США в прошлом месяце подрос с 56 до 60,3 пункта, тогда как рынок ожидал роста только до отметки 56,2. Кроме того, число компаний из сферы услуг, которые расширили свой штат в июле, оказалось самым большим за все время расчета индекса - с 1977 года.

По данным исследовательской компании ADP, число рабочих мест в США в июле выросло на 185 тыс. (вместо ожидаемого роста на 215 тыс.), однако официальные данные Министерства труда США выйдут только завтра (в 15:30 мск), от которых ждут роста рабочих мест в июле на 225 тыс. и уровня безработицы на прежнем уровне в 5,3%.

Министерство торговли вчера также отчиталось, что дефицит внешнеторгового баланса США в июне вырос на 7,1%, что оказалось хуже прогнозов.

Вчера акции крупнейшего производителя солнечных батарей в США First Solar подскочили в цене на 12%, потому что прибыль и выручка компании в прошлом квартале превысили ожидания. Бумаги Cognizant Solutions Corp. подросли на 6,4% благодаря позитивной отчетности. Акции сервиса онлайн-бронирования путешествий Priceline Group Inc. также выросли на 5,2% на фоне сильных показателей. Акции Apple Inc. впервые за шесть сессий пошли вверх, хотя и всего на 0,66% - за пять дней торгов из-за падения акций компания уже потеряла около $100 млрд капитализации. Акции Electronic Arts Inc. подорожали вчера на 4,7%, когда EA, Sony и Microsoft объявили, что ожидают выхода целого ряда продолжений популярных игр, что должно подстегнуть продажи перед рождеством.