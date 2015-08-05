Европа растет в среду на хороших отчетах PMI еврозоны

Фондовые площадки Западной Европы демонстрируют рост в среду днем. Так, к 13:33 мск британский FTSE 100 подрос на 0,38%, германский DAX — на 1,34%, французский CAC 40 — на 1,28% и только греческий фондовый индекс ASE упал на 3,91%. Рост индексов поддерживает отчетность компаний за второй квартал и данные по деловой активности в еврозоне и отдельных странах. "Результаты банков были неплохими, в целом сезон отчетности можно отнести к числу позитивных", - говорит глава отдела инвестиционной стратегии Barclays Уильям Хоббс.

Сводный индекс менеджеров закупок (PMI) стран еврозоны в июле упал до 53,9 пункта с 54,2 пункта в июне, по данным Markit. Аналитики прогнозировали снижение показателя до отметки 53,7. Падение индекса деловой активности в секторе услуг в еврозоне оказалось меньше, чем ожидалось - индекс в июле снизился до 54,0 пунктов, а не до 53,8 пункта. Испанский PMI сферы услуг подскочил с 56,1 до 59,7 пункта и он близок к максимуму за девять лет. Итальянский PMI оказался слабее прогнозов — 52 пункта вместо ожидаемых 53. Французский PMI остался без изменений — на уровне 52,0 пункта. Германский PMI немного лучше ожиданий — 53,8 пункта вместо 53,7.

Однако, объем розничных продаж в еврозоне в июне упал на 0,6%, тогда как эксперты прогнозировали снижение только на 0,3%. Показатель за предыдущий месяц пересмотрели также в сторону понижения — 0,1% вместо 0,2%.

Акции ведущих горнодобывающих концернов мира BHP Billiton и Rio Tinto сегодня поднимались более чем на 2,4% вслед за ростом цен на сырье. Акции французского банка Societe Generale дорожали на 8,1%, когда объявили о росте чистой прибыли во втором квартале до максимума с 2007 года. Бумаги итальянского Mediobanca SpA поднялись на 2,8% после увеличения дивидендов.