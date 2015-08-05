Впервые за шесть сессий фондовая Европа ушла в минус

Во вторник фондовые индексы Западной Европы завершили торги в красной зоне - после роста в течение пяти торговых дней подряд. Рынок упал из-за не самой хорошей квартальной отчетности компаний. Сводный индекс Stoxx Europe 600 вчера снизился на 0,17%. Британский FTSE 100 упал на 0,03%, французский CAC 40 - на 0,16%, и только германский DAX вырос на 0,11%. Греческий фондовый индекс упал во вторник на 1,22%, а акции крупнейших банков страны National Bank of Greece, Piraeus Bank и Alpha Bank вновь рухнули примерно на 30%.

Акции BP Plc и Total SA вчера подешевели на 0,3% и 0,7% соответственно, а бумаги Repsol упали на 1,6% из-за нестабильного движения цен на нефть. Но BHP Billiton подрос вчера на 1,9%, а Rio Tinto — на 1,6% на фоне повышения цен на медь и другие металлы.

Акции французского банка Credit Agricole рухнули на 10% из-за задержки реорганизации компании. Бумаги Royal Bank of Scotland Group Plc выросли во вторник на 0,4%, когда правительство Великобритании начало приватизацию банка, сократив долю участия с 78,3% до 72,9%. Акции BMW упали на 1,1%, потому что отчеты не оправдали ожиданий экспертов. Бумаги Standard Life упали на 3,3%, так как страховщик потерял прибыль в первом полугодии из-за повышенной волатильности на рынке.