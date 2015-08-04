Лучшие форекс брокеры. Как таких выбрать?

Я думаю, практически каждого трейдера волнует вопрос, каким должен быть лучший брокер форекс? На этот вопрос однозначного ответа дать, наверное, ни у кого не получится. Так как лучше всего выбирать брокера конкретно под себя, или свою торговую стратегию. На самом деле, надежных брокеров сейчас достаточно, но не каждый может подойти конкретному трейдеру.





Прежде чем определиться с выбором брокера на форекс, следует понимать значение слов "форекс" и "брокер". Сейчас существует 2 основных вида посредников на рынке форекс - это Дилинговые центры (ДЦ) и брокеры, которые работают через систему ECN или STP. Оказывается, что это принципиально разные понятия.



Дилинговый центр - это компания, которая предоставляет трейдеру поток условных котировок и принимает ставки на их дальнейшее изменение. То есть, сделка по факту на рынок никогда не выводится. По своему принципу работы, ДЦ очень похожи на букмекерские конторы.





Брокер, в свою очередь, - этопосредник в сделке, который за свою работу получает комиссионные. Самого брокера не интересует итоговый результат сделки, свою комиссию он получит в любом случае. Поэтому для них выгоднее, чтобы клиент торговал как можно дольше и больше, а ДЦ работает против клиента, являясь его контрагентом.

Слив трейдера - это основной заработок для ДЦ. Как я уже писал, крупнейшие и надежные брокеры работают именно по системе ECN или STP.





В последнее время, вопрос выбора брокера стал одним их самых важных. Это связано с текущей экономической и геополитической ситуацией. Наверное, все заметили, сколько в последнее время обанкротилось разных, на первый взгляд, надежных ДЦ и брокеров? И далеко не все возвращают своим клиентам депозиты их прибыль. Обычно они просто пропадают бесследно. И задача каждого трейдера сейчас, не попасть именно к такому брокеру.







Чтобы не попасть на очередного недоброкера, ниже я приведу 9 критериев, которые отличают надежного брокера от ненадежного:

У брокера должен быть доступ к известным ECN площадкам, таким как Currenex, LavaFX, 360T, IntegralFX У брокера должен быть в наличии Level II (стакан цен). Только плавающие спреды, фиксированные спреды удел кухонь. Не должно быть никаких ограничений на торговлю. Никаких реквотов. Наличие нескольких торговых платформ на выбор. Регистрация брокера в нормальной стране, где есть и работает закон касательно форекса. Никаких оффшоров! Наличие серьезных регуляторов и лицензией. Время работы на рынке брокерских услуг не должно быть меньше 5-7 лет, а также наличие хорошей репутации.





То есть, чтобы не попасть на очередную кухню, каких сейчас великое множество, а стало быть и на деньги, необходимо работать только с надежными брокерами. Открывайте счет только у лицензированных и контролируемых компаний с хорошей репутацией. Идеальный вариант - это форекс банки. Лучшие брокеры мирасего находятся в странах с жестким финансовым контролем и мониторингом, например в США, Великобритании, Швейцарии, Германии, Японии, Австралии.





Но не стоит удивляться, когда для открытия счета у вас попросят целый пакет документов, в том числе данные паспорта и подтверждение места проживания. Так как вам открывается вполне реальный счет у компании за рубежом. Обычно эти документы необходимо заверять у нотариуса и отправлять обычной почтой.





Изучайте все документы со всей тщательностью, вчитывайтесь в разделы, договора, условия компании, в которой вы собираетесь открывать счет. Это необходимо для того, чтобы в будущем компания не смогла использовать против трейдера определенные пункты договора. Желательно проконсультироваться с юристом.





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Помните, идеальных брокеров не бывает, и наверное никогда не будет. Может быть только лучший брокер конкретно для вас и вашей стратегии. Поэтому, к вопросу выбора брокера нужно ставится с большой ответственностью, ведь от этого прямым образом зависит успех трейдера на финансовом поприще.

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