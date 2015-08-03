3D торговля на новостях – историческая эволюция торговой стратегии

История развития торговли на новостях

Вероятнее, эти строки может прочитать и трейдер с бОльшим стажем, нежели автор этих строк, но мой опыт вполне охватывает все аспекты эволюции новостной торговли. Не будем вдаваться в подробности и каноны основного понятия торговли на новостях, не станем напоминать о том, что базовое правило «покупай на слухах, продавай на фактах» возникло задолго до появления большинства современных рынков, а поговорим о современности.

Моя история старта для общего понимания вводной.

Кратко и по теме. Услышал от знакомого. Съел больше дюжины книг. Вооружился техническими индикаторами, которые почти не помещались на экране – слился.

Пополнился. Выкинул половину индикаторов, увеличил депозит в полтора раза. Вновь сливаюсь, останавливаюсь на половине потерь. Вывел. Разочаровался.

Год перерыва. Много мыслей. Вернулся. Боялся. Заинтересован движениями в момент публикации новостей. Удивлен, почему не видел раньше. Больше фундаментального анализа (в помощь банковское образование). Взращены первые ростки понимания, почему рынок реагирует именно так, а не иначе. Подбор методологии торговли, расширение мировоззрения, пока в строю. Торгую редко, но метко, лишь только тогда, когда возникают стойкие ожидания на рынках (помимо автоклика).

Эволюция торговли у брокеров

Так уж совпало, что моя пиковая активность (кода я полностью разобрался с фундаментальными правилами) совпала с пиковой активностью брокеров, те, кто давно у штурвала этого судна, помнят, что в докризисные времена мы и понятия не имели, что такое ECN, и стабильно варились на кухнях дилинговых центров. Тем не менее, это не мешало получать хорошие входы и прибыли, входы просто в начале свечи без единого пункта проскальзывания. Брокеры закрывали на прибыльных трейдеров глаза, и брокеру и новостнику не мешало существование друг друга, всем «хватало с головой».

Но вот лопнул «американский кредитный пузырь», к дверям подошел кризис 2008 года. Брокеры стали «жадными». И «жадными» стали не только они, но и многие другие компании, институты, инвесторы, частные лица, государственные учреждения. Жадность стала потребностью оптимизации бизнес процессов. ДЦ также стали «оптимизировать» свою прибыль и расходы, они более не могли мириться с такой легкой добычей трейдеров, как ловля мгновенных импульсов движения. А ловить было легко, тогда было достаточно знать просто время публикации более-менее важного индикатора.

Кто-то из ДЦ менялся быстрее, кто-то реагировал медленнее. Но, примерно, с начала 2009 года начались проблемы со входами: ДЦ разными методами приступили к регламентации работы с важными новостями. Некоторые методы оказались фундаментальными, и мы наблюдаем их применение и по сей день, это: регламентирование сделок минимальным времен (тут еще и скальперы помогли), проскальзывание, повышенные уровни стоп-левела, рэквоты.

Тогда появились первые ECN счета, корректность их работы поддавались сомнению, и нас пугали «хотите настоящий рынок, прозрачных отношений, покажем вам их, реальные рынок – очень страшный субъект».

Дальше повалили разные модификации No Dealing Desk, основными из которых являются STP и ECN.

В итоге, у нас сейчас на рынке существуют такие основные типы счетов: внутри-кухонные (instant) и внешне-кухонные (market). По наблюдениям, маленькая внутренняя кухня ДЦ переросла в большой глобальный котел взаимоотношений, а что там варится в большом огромном котле порой не известно даже для начинающих ДЦ. Но косвенные доказательства, что эта та же «кухня» наблюдаются.

Эволюция индикаторов

До 2008 года рынки были более менее спокойными, поставьте, к стене, но не могу вспомнить каких-либо серьезных факторов, которые могли бы перекроить расстановку силы публикуемых индикаторов, важных макроэкономических индикаторов. Мы не берем во внимание разного рода форс-мажорных обстоятельств накшталт наводнения, ураганы, террористические акты, пожары и т.д. и т.п.

Но кризис перегретого кредитования, переросший в ипотечный, а потом и в финансовые пузыри, которые лопались один за другим цепной реакцией, в том числе и сырьевые рынки произвели рокировку важности составляющих монетарной политики центральных банков, а также изменили отношение и степень важность макроэкономической статики. Но это был естественный процесс, и мы попросту перешли в эру последующего этапа естественного экономического цикла (которых всего четыре: рост, пик, спад, дно), экономики пошли на спад и коснулись дна.

Нам часто задают вопрос: будет ли рынок всегда реагировать на индикаторы, если кратко, то «да», рынок всегда будет реагировать на публикацию важных новостей. В развернутом ответе на этот вопрос стоит отметить, что в разных экономических циклах, ведущими будут разные группы индикаторов. К примеру, в 2012 году вы и вовсе забыли, что такое реакция на публикацию данных инфляции, а сейчас в 2015, мы видим, как индекс потребительских цен появляется из пепла и уверенно становится в первые ряды привлекательности. А все потому, что меняются экономические циклы, экономика движется, Центробанки принимают решения, и если раньше рынки закрывали глаза на высокие темпы инфляции, так как регуляторы массово включали печатные станки, то сейчас инвесторы пристально рассматривают инфляцию, как один из факторов причин отказаться от дальнейшего продуцирования денежной массы.

Вот пример, вы знаете такой отчет, как «Бежевая книга»? Скорее всего ответ «нет, не знаю». А до 2007 года это был один из ключевых отчетов ФРС, к которому рынки прислушивались, и доллар «ходил» с этой информацией достаточно хорошо. Но так как информация, размещенная в данном отчете носит неофициальный характер, и больше похожа на индикаторы PMI, в свете достаточной избыточности официальной статистики и выступлений членов ФРС США, «бежевая книга» сейчас не столь интересна. Может быть на экономическом цикле пика ее популярность и вернется, но пока ее место занимают другие.

В разных экономических циклах меняется не только актуальность отчетов, но и сложность и доступность их прогнозирования. Напомним, что прогноз (ожидание), является основой новостной торговли, об этом мы писали в нашей книге. Чем быстрее бежит экономика, тем сложнее аналитикам составлять прогнозы, чем быстрее катится экономика, тем сложнее рынкам смотреть в будущее, чем активнее экономика, тем больше сюрпризов она преподносит, и тем чаще меняются ожидания рынков. Движение – жизнь, работает эта фраза и в плоскости рынков.

Эволюция стратегии торговли на новостях

Удивительно, как долго существует данный вид торговли, формы и методы постоянно меняются, но основные принципы неизменны – работаем на ожиданиях, и коррекциях ожиданиях участников рынка.

Вероятно, торговля на новостях появилась еще задолго до того, когда японцы придумали свои «свечи» (столь популярные сейчас на графиках наших терминалов), но тогда факторов было не много, а главным фундаментом выступал «урожай-не урожай».

Кто владеет информацией, то владеет миром. Даже новостная служба Рейтер возникла не на пустом месте – основатель, собственно сам Пол Рейтер, начинал с передачи биржевых новостей голубиной службой, а уже потом с радостью перешел и на телеграфный кабель.

Но ближе к современности. Торговая система гибко реагировала на все изменения торговой среды, основным стимулом эволюционных изменений стали брокеры, которые на фоне внешних факторов ухудшили условия торговли, но благодаря этому, научили нас более тонко разбираться в деле.

Когда появились некоторые ограничения у ДЦ, система претерпела изменений, теперь недостаточно было просто изучить историю реакций рынка на то или иное отклонение факта от прогноза, ныне необходимо чувствовать рынок, и дышать вместе с ним в унисон. Нынче недостаточно поставить триггеры в более-менее адекватном диапазоне – карт в колоде стало больше, сейчас необходимо думать «больше и сложнее».

Нынче недостаточно увидеть движение пары и желать запрыгнуть в него, сейчас необходимо мыслить в 3D плоскости.

При торговле на новостях в современных условиях необходимо понимать:

было ли такое движение желаемым или спонтанным;

какой разлет спреда можно увидеть в момент публикации;

какова составляющая популярности индикатора, как фактора дополнительной нервозности котировок;

в каком направлении движение пары в момент публикации будет наиболее желаемым, и не порвет ли ликвидность торгового инструмента;

какие слабые места могут быть в прогнозах перед релизом;

как вела себя пара до момента публикации;

какие ожидания рынка относительно общих перспектив и индикатора в частности;

какой сценарий для некорректного прогноза станет критическим и вызовет реакцию сильнее;

актуален ли индикатор в текущем фундаментальном состоянии;

каков будет спрос на продажу, и на покупку;

что было «до», и что будет «после».

Эволюция торговца на новостях

Торговец на новостях – самостоятельный и самодостаточный организм. В результате эволюции он становится одиночкой, тихим охотником, который пытается не появляется на глаза густой чаще форекс, не выдавая своих охотничьих угодий и дичи. Торговец на новостях эволюционировал в интроверта, который со временем воспринимает вопрос «А какой у Вас брокер?», как нечто нецензурное и хамское по отношению к своей личности.

Помню, как я в начале карьеры я залетел в какой-то литовский чат торговцев на новостях и первым вопросом стало изречение «Парни, а какими брокерами пользуетесь?», «Эй, парни, поделитесь, у меня, к примеру, такой [брокер]». После, ко мне в «личку» постучался один из участников, и вправил мозги, правда, при этом он не побрезговал расспросить у меня все детали моего сотрудничества с этим [брокером].

Торговец на новостях сейчас довольствуется мгновенными импульсами коррекции рыночных ожиданий, и в глубине души надеется на переход к новому уровню – работе на долгосрочных формированиях ожиданий.